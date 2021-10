Voor de brugklas moet mijn zoon Lucas een namenboekje over zijn voornaam maken. Waar komt je naam vandaan? Hadden je ouders nog een andere naam bedacht? Ja, dat hadden we. Ik moet opnieuw lachen als ik er aan terug denk. Lucas had eigenlijk Stijn geheten. Toen we bij de vormgever waren, zei hij bij het maken van het kaartje: „Wat grappig. Als je hem en zijn vader in de tuin roept, horen de buren: ‘Frank en Stijn, eten!’” Op de valreep hebben we toch maar voor een andere naam gekozen.

