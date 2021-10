Kan Trumps media-avontuur slagen?

In de gebruiksvoorwaarden van ‘TRUTH Social’ – het alternatief voor Twitter dat ex-president Donald Trump wil lanceren – staat onder paragraaf 7 een lange lijst ‘verboden activiteiten’ opgesomd. Zo noemt punt 20 „het overvloedig gebruik van hoofdletters”. Punt 23 verbiedt het om „ons en/of de site, naar onze mening, te kleineren, te bezoedelen of anderszins te schaden”.

Het is een bijzonder huisreglement voor een sociaal-mediakanaal dat zijn eigen naam zelf deels in hoofdletters spelt. Dat een hoogste baas heeft, die – toen hij nog over een Twitter-account beschikte – vaak tweets in kapitalen verzond. En dat zich deze week in de markt zette als een platform waar elke politieke mening welkom is en niemand ‘gecanceld’ wordt.

Trump zegt te willen ‘strijden tegen de tirannie van Big Tech’, dat hem sinds januari weert van platforms als Twitter, Facebook en YouTube, nadat hij de bestorming van het Capitool entameerde. Kan zijn plan slagen?

Anders dan bij vele eerdere zaken-initiatieven heeft Trump er ditmaal niet zijn eigen naam op geplakt. De zakenman-politicus lanceerde al eens Trump Vodka, de Trump University, Trump Airlines, Trump Casinos, Trump Mortgages en Trump Steaks. Alle gingen uiteindelijk bankroet.

Het moederbedrijf van TRUTH Social draagt wél zijn naam. De Trump Media and Technology Group (TMTG) prijst zich bij investeerders aan als enige die het ‘monopolie’ van techreuzen Google, Facebook, Amazon, Apple en Netflix kan ‘verstoren’. Hiertoe wil het ook een videodienst beginnen met „niet woke” programma’s. Voor de leiding van deze tv-tak is een producent gestrikt van de quiz ‘Deal or No Deal’ en talentenshow ‘America’s Got Talent’.

Poepend varken

Als vermeend bewijs voor „Trumps geschiedenis van entertainmentsucces” meldt de brochure zijn eerdere koop en verkoop van de Miss Universe-schoonheidsverkiezing en zijn reality-tv-show The Apprentice.

De prospectus citeert verder een eerdere enquête van nieuwssite The Hill waarin een op de drie ondervraagden zei een Trump-netwerk te zullen gebruiken. Onder Republikeinen (74 miljoen kiezers in 2020) was dit zelfs ruim de helft.

Om aan die mogelijke miljoenenvraag te kunnen voldoen, is wel een betere app nodig. Deze moet volgende maand in een testversie beschikbaar komen voor een selecte groep ‘genodigden’ en werd donderdag gelijk gehackt. Grappenmakers maakten een nepaccount aan onder Trumps oude Twitter-alias, met een poepend varken als profielfoto.

Het aandeel TMTG ging ondertussen wel drie keer over de kop. Het heeft een notering aan de Nasdaq-techindex dankzij de fusie die Trump voor zijn media-avontuur is aangegaan met Digital World Acquisition. Dit is een zogeheten SPAC, een ‘slapend’ beursvehikel dat kapitaal ophaalt bij financiers die willen investeren in een nog te vinden start-up.

Investeerder met adres in Wuhan

De SPAC achter TMTG wordt gerund door Patrick Orlando, een voormalige derivatenhandelaar voor Deutsche Bank, Trumps oude huisbank. De zakenman uit Florida, waar ook de ex-president resideert, investeert al in biobrandstof, suiker en verhandelt voedingssupplementen met klinkende namen als ‘Natural Brain Booster Capsule’ en ‘Bitter Gourd Peptides’.

Dit laatste doet hij via Yunhong International, een andere SPAC, dat staat geregistreerd op de Kaaimaneilanden en waarvan het kantoor gevestigd is in Wuhan. Uitgerekend in deze Chinese stad staat het biomedische lab waaruit het nieuwe coronavirus ontsnapt zou zijn, volgens een alternatieve lezing die onder meer Facebook lang weerde als zijnde een ‘complottheorie’. Ook Trump verspreidde de lablektheorie graag.