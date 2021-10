Israël zet zes Palestijnse maatschappelijke organisaties op terreurlijst

Het Israëlische ministerie van Defensie heeft zes Palestijnse maatschappelijke organisaties op de terrorismelijst gezet. Vier van de zes worden of werden financieel gesteund door Nederland, al dan niet via internationale samenwerkingsverbanden.

De internationale mensenrechtenorganisaties Human Rights Watch en Amnesty International noemen het Israëlische besluit vrijdag in een gezamenlijke verklaring een „aanval op de internationale mensenrechtenbeweging” en een „alarmerende escalatie die dreigt het werk van Palestina’s meest prominente maatschappelijke organisaties te stoppen”.

De zes organisaties zijn Al-Haq, een prominente Palestijnse mensenrechtenorganisatie, de Palestijnse afdeling van Defense for Children International, onderzoekscentrum Bisan, de Union of Agricultural Workers (UAWC), Addameer, een organisatie die Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen bijstaat, en de Union of Palestinian Women Committees. Israël beschuldigt deze organisaties ervan een dekmantel te zijn voor het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP). Deze groepering wordt door Palestijnen als politieke beweging beschouwd, maar staat zowel in Israël als in de Verenigde Staten en de Europese Unie te boek als terroristische organisatie.

Test voor vastberadenheid

Lees ook: Israël frustreert EU-projecten voor Palestijnen

Het Nederlandse ministerie van buitenlandse zaken wil nog geen inhoudelijk commentaar geven op het Israëlische besluit. „We staan in contact met onze EU-partners, die ook samenwerken of hebben samengewerkt met sommige van de betrokken organisaties”, meldt een woordvoerder. „We zullen als EU zoveel mogelijk gezamenlijk optrekken.” Volgens HRW en Amnesty zal de reactie van de internationale gemeenschap „een echte test [zijn] voor haar vastberadenheid om mensenrechtenverdedigers te beschermen”. Ook het Palestijnse ministerie van Buitenlandse Zaken riep de Verenigde Naties en andere internationale instellingen op „het recht van deze organisaties te verdedigen om zonder vervolging te werken”.

UAWC, één van de organisaties die nu door Israël op de terrorismelijst zijn gezet, voert al jaren met Nederlandse steun grootschalige agrarische projecten uit in Zone C, het volledig door Israël gecontroleerde gedeelte van de Westelijke Jordaanoever. Projecten in dit gebied liggen erg gevoelig. Nadat UAWC ervan was beschuldigd banden te hebben met PFLP, zette Nederland de financiering vorig jaar tijdelijk stop in afwachting van een extern onderzoek. Dit onderzoek bevindt zich volgens Buitenlandse Zaken momenteel „in een afrondende fase”.