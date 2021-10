‘Iedereen ging voor hem tot het uiterste’

‘Over Bernard Haitink kun je alleen maar in superlatieven praten.” Als je acht musici, collega’s en vrienden van Bernard Haitink de dag na zijn overlijden vraagt over de legendarische dirigent te vertellen, dan vertellen ze ieder voor zich hoe schuchter en bescheiden hij als mens was. Maar ook hoe hartelijk en vol vertrouwen. En behoorlijk licht ontvlambaar als iets de muziek in de weg stond. Als dirigent was hij analytisch, soepel en krachtig, zonder maniertjes, gericht op de kern van de zaak. Voor hem wilde iedereen tot het uiterste gaan.

Jard van Nes, mezzosopraan

„Het klopte altijd bij Bernard. Bij hem ging het er niet om hoe je één noot speelt, maar over hoe je van die ene naar de volgende noot gaat. Hij dirigeerde zo soepel, zo to the point. Het begin van een maat was nooit te missen.

„Toen ik in Mahlers Tweede symfonie mocht zingen, ging er iets niet lekker met een koorinzet. Dat lag niet aan Haitink, maar hij deed net alsof dat wel zo was. „Neemt u mij niet kwalijk, dat heb ik kennelijk niet duidelijk aangegeven”, zei hij. Heel veel dirigenten lijden aan haantjesgedrag, maar hij niet. Hij was uitzonderlijk bescheiden. Soms te.

„Die Tweede van Mahler had ik trouwens tot in de puntjes voorbereid. Die dirigent doet het zus, deze zo, dat stond ik allemaal stikzenuwachtig tegen Bernard te vertellen. „Mevrouw,” zei hij, „ik heb geen idee waar u het over heeft, maar zing nu eerst maar eens gewoon.”

Sjoerd van den Berg, oud adjunct- directeur Concertgebouworkest

„Wat Haitink zo geweldig maakt is die unieke Haitink-klank die hij neer kon zetten. Die herkende je tot en met het laatste concert.

„Ja, er kon veel onbegrip zijn tussen hem en de orkestleiding. Hij kon licht ontvlambaar zijn. Dan hadden we een verkeerd voorstel gedaan en dan was het foute boel. Mij stuurde ze naar hem toe om het goed te maken, en dan kwam het goed en waren we weer vrienden. Hij hield zo van Amsterdam. Dat heeft hij natuurlijk vaak ontkend, maar het was wel zo.

„Waar nooit onbegrip was: tussen hem en het orkest. Als hij na een tijd weer terugkwam zei hij tegen de musici: „Hè, fijn, jullie kunnen het nog.” De bok vond hij heerlijk, want ‘daar werd hij niet gestoord.’ Alles daarbuiten, ach, dat geloofde hij allemaal wel.”

Theo Berkhout, oud-orkest- inspecteur van het Concertgebouworkest, bevriend met Haitink

„Als dirigent sta je voor 120 mensen die precies moeten doen wat jij wil. Maar er zitten ook kwaliteiten in het orkest die je binnen de lijnen van de partituur de vrijheid moet geven. Dat kon hij. Daardoor kreeg je een prachtige wisselwerking. Dat is zijn geheim geweest.

„Ik vond hem een heel warm mens. Hij was zo integer naar de muziek toe. Hij bleef altijd studeren. Elke keer dat hij een stuk dirigeerde, kocht hij een schone partituur, om van voor af aan te beginnen. Vergeet ook niet dat hij heel graag Nederlandse componisten op de lessenaar zette.”

Jaap van Zweden, oud-concert- meester van het Concertgebouw- orkest onder Haitink en dirigent

„Er was geen verschil tussen Haitink achter de schermen en Haitink op het podium. Hij was altijd met muziek bezig. Ik ken geen dirigent die zijn vak zo serieus neemt als hij deed. Hij wist elk orkestlid een enorm eigen verantwoordelijkheidsgevoel te geven over wat er moest gebeuren.

„Repetities waren heel analytisch, maar tijdens het concert ging hij los. Dan gebeurde er iets wat andere dirigenten niet hebben. Hij zette de boel werkelijk in vuur en vlam. En hij was een echte publieksdirigent; hij wist het orkest en het publiek te binden door altijd met het publiek te blijven communiceren.

„Het was Haitink die me de kans gaf om concertmeester te worden toen ik negentien was. Hij was een enorm vaderlijke mentor.”

Ed Spanjaarddirigent o.a. als assistent van Haitink

„Haitinks grandeur is zo moeilijk te omschrijven. Haitink was ongrijpbaar. In zijn wezen was hij schuchter. Als je dichtbij hem kwam was hij bijzonder hartelijk en vol vertrouwen.

„In de buitenwereld kon hij onzeker zijn, maar voor een orkest smolt dat als sneeuw voor de zon. De manier waarop hij stond voor het orkest; zoals hij op zijn plaats was, zoals zijn wil en de muziek samenvielen, dat is niet te omschrijven. Hij luisterde aldoor. Was de klank wel goed genoeg, hadden musici wel genoeg vrijheid om te spelen?

„In de jaren 60 heb ik hem als tiener om een handtekening gevraagd. Vlak voor corona zag ik hem voor het laatst. We hebben samen historische brieven van componisten zitten lezen. Dat was buitengewoon heerlijk.”

Roberta Alexander, sopraan

„Haitinks vakmanschap zat hem in innerlijke rust als hij dirigeerde. Hij had geen maniertjes, er waren geen gedoetjes, het ging alleen maar over de muziek. Ik hoorde hem voor het eerst begin jaren 70. Hij dirigeerde een Tweede symfonie van Mahler in De Doelen in Rotterdam. Ik heb zitten huilen. ‘Oh, als ik dit toch ooit eens zou mogen zingen met deze dirigent’, dacht ik. Dat heb ik hem jaren later verteld, toen het daadwerkelijk ging gebeuren. Hij moest er erg om lachen.”

Stijn Berkouwerdirigent, kreeg masterclasses van Haitink

„Het bijzondere van Haitink was dat je vanaf maat één voelde waar de muziek zou eindigen. Hij was altijd naar het laatste akkoord toe aan het werken. In het begin hield hij de teugels strak; hij vond dat je je kruit niet meteen mocht verschieten. Je moest je echte kunsten bewaren voor later in het stuk. Dat is zijn unieke signatuur.

„Als docent heeft hij zoveel jonge dirigenten geïnspireerd met zijn masterclasses. Hij gaf je met veel respect les. Het mooiste moment: ik stond te dirigeren en hij kwam op me aflopen. ‘Ja, het is goed’, zei hij. ‘Maar… het kan iets meer… Geef dat stokje eens.’ Hij ging voor het orkest staan, zijn ogen flitsten langs de musici en met een minieme beweging dwong hij het hele orkest ineens bij elkaar. Dat was zo kenmerkend. Hij was veel te schuchter om te vertellen wat ik fout deed. Hij deed het liever voor.”