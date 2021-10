‘Honderd Houthi-rebellen in Jemen dood bij aanval’

De door Saoedi-Arabië geleide militaire coalitie in Jemen heeft vrijdag naar eigen zeggen honderd Houthi-rebellen gedood. Dat meldt persbureau AFP. De aanval zou hebben plaatsgevonden ten zuiden van de stad Marib in het zuidoosten van het land. Het aantal doden is tot dusver niet door onafhankelijke bronnen bevestigd. Ook de Houthi-rebellen, die zelden dodentallen communiceren, hebben de bewering van de coalitie vooralsnog niet bevestigd.

Eind september meldde AFP op basis van militaire Houthi-bronnen dat zeker 67 mensen waren omgekomen in gevechten om Marib, van wie 58 door Iran gesteunde Houthi-rebellen en negen door Saoedi-Arabië gesteunde regeringssoldaten. De rebellen, die de hoofdstad Sanaa en een groot deel van het noorden van het land beheersen, proberen Marib al maandenlang te veroveren. In februari begonnen ze een offensief in de hoop het olierijke Marib en de gelijknamige provincie te veroveren, om zo een sterkere positie in de vredesbesprekingen te verwerven.

In 2014 begon in Jemen een oorlog toen de Houthi-rebellen de hoofdstad Saana binnenvielen en de zittende regering van president Al-Hadi verdreven. Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten mengden zich in het conflict om Al-Hadi weer aan de macht te brengen. De Saoedische coalitie meldt nu dat zij met vliegtuigaanvallen de grondtroepen van de Jemenitische regering hebben ondersteund in de slag om Marib, het laatste bolwerk dat de Houthi’s nog niet hebben veroverd.

