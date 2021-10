Hoe de lhbti+-ers bij Netflix online hun protest lieten horen

Op sociale media doen bedrijven graag alsof ze mensen zijn. Op een informele manier proberen ze hun producten of diensten onder de aandacht te brengen via memes en berichten waarin consumenten zich kunnen herkennen. Weinig bedrijven hebben deze aanpak zo goed onder de knie als Netflix, de streamingdienst met bijna 214 miljoen abonnees in 190 landen. Op Instagram, Twitter en TikTok weten de social media-teams van Netflix op een creatieve manier series, films en comedyspecials aan te prijzen. Dat gaat vaak met humor.

„Als je me zoekt, ik lig in foetushouding op bed”, staat er bij een Instagrambericht over de gewelddadige megahit Squid Game. Op Twitter worden regelmatig vragen gesteld: „Als je moest kiezen tussen nooit meer chips of nooit meer Netflix, welke smaak ga je dan het meest missen?”

Internationaal pakt Netflix het nog wat groter aan. Het bedrijf wil iedere mogelijke doelgroep bereiken en heeft dan ook meerdere sociale media-accounts voor specifieke groepen. ‘Geeked’ is voor fans van scifi, actie en fantasy bijvoorbeeld. De account ‘Most’ zet Netflix-producties over de lhbti+-gemeenschap in het zonnetje. De toon van Most is progressief en positief, veel berichten zijn met een knipoog geschreven. Leuk, zo’n menselijke touch.

Maar wat als de mensen die dit soort accounts beheren niet achter een beslissing van het bedrijf staan? Als ze zelfs denken dat er iets is uitgebracht dat schadelijk is voor een gemeenschap? In die positie bevindt het team achter Most zich sinds de release van de nieuwste special van de populaire Amerikaanse stand-upcomedian Dave Chappelle.

Transfobe special

In The Closer besteedt Chapelle veel aandacht aan zijn relatie met de transgemeenschap. Hoewel Chappelle in de special zegt dat hij geen probleem heeft met trans personen, maakt hij – zeker niet voor de eerste keer – harde grappen over ze. „Ik zeg niet dat transvrouwen geen vrouwen zijn”, vertelt hij. „Maar de kutjes die ze hebben… Ik zeg niet dat het geen kutjes zijn, maar het zijn onmogelijke kutjes. Ze smaken als kutjes, maar het is niet hetzelfde.”

Volgens sommigen is de special transfoob. Anderen vinden op zijn minst dat Chapelle niet goed weet waarover hij het heeft. Ook bij Netflix is er dus verzet. De interne discussie liep hoog op en woensdag legde een deel van het Netflixpersoneel in Los Angeles het werk neer. Volgens de actievoerders niet omdat de special moet verdwijnen, maar vooral om hun bazen slecht omgingen met de (interne) kritiek op de special. Kan een bedrijf dat veel waarde hecht aan inclusiviteit zo’n programma vertonen, zonder disclaimers of discussie?

Bij de account van Most bleef het tijdens de ophef een tijdje stil, tot er een Twitterdraadje kwam. Daar geen pr-praatje, maar met een heldere uitleg over de gevoelens van lhbti+-medewerkers werden. „Sorry dat we niets hebben geplaatst”, stond daar te lezen. „Voor de queer en trans-mensen die dit account beheren zijn de afgelopen weken zwaar geweest. We hebben niet altijd invloed op wat op het scherm komt.”

De mensen die ontevreden waren over acties van hun werkgever vochten terug, via de sociale media van diezelfde werkgever. Op de dag van de werkonderbreking plaatste Most één bericht: ‘brb walking out’. Be right back - we zijn zo terug, maar eerst laten we onze stem horen.

brb walking out — Most (@Most) October 20, 2021