‘Het is lang een duurbetaalde hobby geweest’

in

‘Ik heb allerlei banen gehad: schoonmaakster, hondentrimster, medewerker van Apenheul. Maar toen ik in 2009 de opleiding tot dierenhomeopaat ging volgen, viel alles op zijn plek.

„Inmiddels behandel ik al tien jaar dieren op homeopathische wijze. Mijn klanten zijn veelal mensen die in de reguliere dierzorg geen oplossing vinden; mensen die niet naar een quick fix zoeken, maar die het probleem van hun dier in de wortel willen aanpakken.

„Laatst behandelde ik een shetlander voor darmklachten. Hij was agressief naar zijn eigenaren – geen natuurlijk gedrag. Hij zat vastgeroest in het verleden, waarin hij waarschijnlijk een trauma heeft opgelopen. Ik ben hem op dat verleden gaan behandelen, waarna zijn darmklachten verdwenen. Mijn behandeling bestaat uit toediening van homeopathische middelen, meestal in reukdoses.

„Mijn bedrijf is lang een duurbetaalde hobby geweest; in 2019 maakte ik 49 euro winst. Voor meer zekerheid ben ik in 2020 ook als taxichauffeur gaan werken. Nu heb ik besloten volledig voor mijn bedrijf te gaan. Op aanraden van mijn bedrijfscoach heb ik ook mijn bedrijfsmodel omgegooid. Ik werk niet meer met uurtje-factuurtje, maar met een behandeltraject waar ongeveer 10 tot 12 uur werk in zit. Daar vraag ik 447 euro voor.”

„Het is niet makkelijk rond te komen van dit werk. De meeste dierenhomeopaten hebben er werk naast, of leven deels op het inkomen van hun partner. Ook ik leef nu grotendeels op het inkomen van mijn partner. Elke maand gebruik ik 500 euro van wat ik verdien om het onderhoud van mijn eigen paarden te betalen, de rest investeer ik in het bedrijf. Mijn plan is volgend jaar meer winst te maken, dan gaat er direct een paar honderd euro naar de huishoudpot.”

uit

‘Omdat we op één inkomen leunen, moeten we wel een beetje opletten. Eten laten thuisbezorgen of buiten de deur eten doen we nu een stuk minder.”

„Ik heb een hekel aan het openmaken van facturen en bankzaken regelen. Dat is een erfenis van een tijd waarin ik op bijstandsniveau leefde. Ik ging toen in de struisvogelstand: als ik er niet naar kijk, is het er niet.

„Ik heb nauwelijks abonnementen en geef weinig geld uit. Als ik iets niet nodig heb, koop ik het niet. Laatst liet ik bedrijfsfoto’s maken en moest daarom nieuwe kleren kopen. Dat was voor het eerst in jaren, normaal loop ik in mijn oude paardenkloffie rond. Meubels koop ik meestal via Marktplaats. Ik ben gek op art deco, mijn halve huis is ermee ingericht. Het is ongelooflijk wat mensen wegdoen voor een paar tientjes.

„Het enige waar ik wel veel aan uitgeef, is stalling en onderhoud van mijn paarden. Die houd ik in eigen beheer op een fijne stalplek, die niet goedkoop is. Maar ik heb het ervoor over. Het scheelt dat ik ze zelf kan behandelen als er wat is, daardoor heb ik veel minder dierenartskosten.”

Netto-inkomen: 500 euro (gemiddeld) Vaste lasten privé: stalgeld paarden (250 euro), paardenvoer (150 euro), hoefsmid (100 euro), zorgverzekering (177 euro) Vaste lasten gezamenlijk: huur (1.069 euro), g/w/l: (240 euro), boodschappen en horeca (400-500 euro), verzekeringen (92 euro), wegenbelasting (20 euro), Netflix-abonnement (14 euro), verzorging hond (50 euro), parkeerabonnement (14,50 euro). Sparen: momenteel niks. Laatste grote aankoop: Camera’s en verbindingsapparatuur voor paardenstal (500 euro).