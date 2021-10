Handhaaf gewoon de regels in en rond het profvoetbal

Ruim anderhalf jaar nadat de Nederlandse voetbalstadions voor het eerst gedwongen leeg bleven wegens de coronapandemie, vieren supporters uitbundig het einde van hun sportieve lockdown. De gevolgen zijn, niet alleen in Nederland maar in heel Europa, wekelijks zichtbaar in al hun naaktheid – in stadions, in binnensteden, op parkeerplaatsen en in het openbaar vervoer. Hoofdschuddend zien omstanders hoe ‘supporters’ het einde van de coronarestricties beleven als een ware ‘bevrijding’ van álle beperkingen. Wekelijks doen zich incidenten voor waarvan de wereld even verstoken was: van gewelddadigheden en massaal gebruik van illegaal vuurwerk met levensgevaarlijke situaties op tribunes tot angstwekkende spandoeken en mensonterende spreekkoren. Relatief nieuw is de opkomst van de bier- of urinegooiende toeschouwer die zich, in lijn met het gedrag van de professionals op het veld, laat meeslepen door grove overtredingen, theatrale struikelpartijen, sportieve blunders, arbitrale dwalingen of om gele kaarten smekende spelers.

Dit is het dagelijkse commentaar van NRC. Het bevat meningen, interpretaties en keuzes. Ze worden geschreven door een groep redacteuren, geselecteerd door de hoofdredacteur. In de commentaren laat NRC zien waar het voor staat. Commentaren bieden de lezer een handvat, een invalshoek, het is ‘eerste hulp’ bij het nieuws van de dag.

Terwijl Ajax deze week liet zien hoe betoverend mooi en zinnenprikkelend de sport óók kan zijn, mag de voetbalwereld en iedereen die daarbij betrokken is – van de burgemeester tot de KNVB, van de clubvoorzitter tot het scheidsrechterskorps – niet lijdelijk toekijken hoe de verhuftering nieuw leven wordt ingeblazen. Die is zeker niet louter toe te schrijven aan de beoefenaars, vaste volgers en organisatoren van de nationale volkssport, maar het voetbal is wel een in het oog springend uithangbord van de beschaving.

Ja, hier en daar worden relschoppers gestraft, er worden stadionverboden uitgedeeld, er wordt snelrecht toegepast na het geweld rondom NEC - Vitesse, maar veel ‘gewone’ overtredingen blijven ongestraft, op het veld en erbuiten. Maar scheidsrechters kunnen paal en perk stellen aan eindeloos protesterende spelers, clubs kunnen spelers ter verantwoording roepen, gewelddadige aanhangers veroordelen en buiten de poort houden. In elk Nederlands stadion is vuurwerk streng verboden, maar niemand trekt zich er iets van aan. Ajax was de eerste tien minuten van het duel tegen Borussia Dortmund bijna onzichtbaar vanwege de vuurwerkmist. In de Kuip, waar Feyenoord overtreders strenge straffen in het vooruitzicht stelt, gaat voor een vermogen de lucht in zodra de spelers het veld betreden. Deze ‘sfeeractie’ is zo gewoon geworden dat Feyenoord de tienduizenden euro’s aan UEFA-boetes in de begroting kan opnemen. Clubs en lokale bestuurders weten – vaak uit persoonlijke ervaring – hoe snel en hard de ‘fans’ zich tegen hen keren als zij worden gedwarsboomd.

Dat betekent niet dat dergelijke uitwassen moeten worden geaccepteerd. Voor alle autoriteiten in de voetbalketen is het de hoogste tijd het net een paar slagen strakker aan te trekken. Scheidsrechters kunnen – zoals in andere sporten gewoon is – streng optreden tegen een intimiderende kluwen spelers die hun gezag routinematig ondermijnt en elke beslissing theatraal aanvecht. Ze kunnen wedstrijden stilleggen als fans zich misdragen. KNVB en clubs kunnen strenger optreden tegen rellende fans. Burgemeesters kunnen uitsupporters verbieden, desnoods alle publiek weghouden, en in de lokale driehoek afspraken maken over een hardere aanpak van raddraaiers.

Zero tolerance is waarschijnlijk te veel gevraagd in en rond het profvoetbal, maar de wanvertoningen van de laatste weken roepen bij sommigen weer verlangens op naar lege stadions. Laat het daar niet van komen.