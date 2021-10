Grootse Nederlandse dirigent Haitink was wereldberoemd in een zeer breed repertoire

Bernard Haitink, een van de grootste Nederlandse dirigenten, is donderdag op 92-jarige leeftijd overleden. Haitink werkte bijna tot het allerlaatst door, omdat een leven zonder muziek voor hem ondenkbaar leek. In 2019 nam hij afscheid met hij een concert in het Amsterdamse Concertgebouw, waar hij 65 jaar actief was als dirigent.