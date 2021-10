Geen Brit wil nog trucker worden —‘Ooit waren we de koningen van de weg’

In de nacht laat hij de doppen van zijn dieseltanks altijd openstaan, want de beveiliging langs de snelweg is belabberd. „Als ze bij mij iets willen jatten, gaan ze hun gang maar. Ik kom niet naar buiten,” zegt vrachtwagenchauffeur Peter Wright. Hij hoort vaak over diefstal bij truckers: „Ze nemen alles mee wat los en vast zit: lading, brandstof, soms zelfs koplampen.”

Op de parkeerplaats voor vrachtwagens waar Peter Wright (51) heeft overnacht, even voorbij knooppunt 9 van snelweg M1, is ongeveer de helft van de vrachtauto’s Brits. De rest heeft Europese kentekenplaten: uit Polen, Litouwen, Ierland.

In het truckerscafé zitten de chauffeurs alleen aan een tafeltje, met koffie of een Engels ontbijt met worstjes, eieren en bonen. Aan de muur hangt een bordje in sierletters: „De weg naar succes is altijd onder constructie”.

De hokjestoiletten naast het café missen toiletpapier of de wc-bril. De douches zijn vandaag helemaal buiten gebruik. En deze parkeerplek gáát nog wel, zegt Wright. De bediening is vriendelijk en het eten oké. „De grote stops meteen aan de snelweg zijn erger. Er is geen beveiliging, dus ’s nachts snijden ze je zeildoek open om te kijken wat voor lading je hebt. En het is er zo smerig dat je je hond er nog niet uit zou laten.” Terwijl chauffeurs hier wel voor een plek moeten betalen: omgerekend tussen de 23 en 35 euro per nacht. Aan de overkant, in Frankrijk en Duitsland en andere Europese landen, zijn de faciliteiten schoner én gratis, zegt Wright. „Gewoon, alsof we ook mensen zijn.”

Ooit waren we de koningen van de weg, nu zijn we zigeuners geworden Peter Wright chauffeur

Peter Wright zit al dertig jaar ‘op de vrachtwagen’ en hij begrijpt heel goed waarom het Verenigd Koninkrijk een acuut tekort aan chauffeurs heeft. Vanachter het stuur van zijn Volvo – die heeft zo’n knop waaraan je kunt draaien, zodat je niet aan het hele wiel hoeft te sleuren – vertelt hij al rijdend hoe zijn beroep is afgegleden. „Ooit waren we de koningen van de weg, nu zijn we zigeuners van de weg geworden.” Als hij moet afslaan of de weg zoekt, valt hij even stil. En soms praat hij hardop tegen andere chauffeurs: „Kom op, donut: doorrijden.”

Volgens schattingen komt het VK zo’n honderdduizend chauffeurs te kort. Het leidt tot vertraagde leveringen, tot legere schappen, in de supermarkt en tot tekorten aan benzine. Speelgoedzaken hebben ouders gewaarschuwd om hun kerstinkopen niet pas op het laatste moment te doen. Online warenhuizen gebruiken pop up-meldingen op hun websites: bestel nú om op tijd te zijn voor Kerst. En de gestegen prijzen voor containervervoer vanuit Azië werken nog eens extra vertragend.

Van kleding tot witgoed

Het chauffeurstekort ligt zeker niet alleen aan de Brexit, maar het vertrek van het VK uit de Europese Unie „versterkt” het probleem wel, schrijft denktank UK in a Changing Europe in een recent onderzoek naar de gevolgen van Brexit en pandemie voor het VK. Sinds de uittreding zijn zo’n twaalfduizend Europese chauffeurs vertrokken. Door de coronacrisis hebben naar schatting veertigduizend nieuwe chauffeurs vorig jaar hun examens niet kunnen doen.

En: het aantal Britse chauffeurs daalt al jaren door vergrijzing en het beroerde imago van het vak. Daar kan Peter Wright over meepraten. Hij vertrekt op zondagavond van huis, om pas donderdags een week later weer terug te komen. Jongeren passen ervoor om zo lang onderweg te zijn, zegt hij: „Die willen gewoon een negen-tot-vijf-baan en ’s avonds thuis bij hun vriendin zijn. En geef ze eens ongelijk.”

Het transportbedrijf waar Peter Wright voor werkt, vervoert van alles: van kleding tot witgoed, van meubels tot bouwmateriaal. Vandaag moet hij naar Enfield, aan de noordrand van Londen, om betonplaten af te leveren voor de bouw van een school. Eenmaal op de bouwplaats duurt het ruim een uur voordat de bouwers met hun kraan de blokken uit zijn wagen beginnen te tillen. Zo gaat het zo vaak, zegt Wright. Andere partijen in de keten houden geen rekening met hun planning. „Bij sommige regionale distributiecentra kun je zelfs een boete krijgen als je een halfuur te vroeg komt! En al kom je precies op tijd, dan moet je meestal alsnog uren wachten.” De chauffeurs bungelen onderaan in de keten.

Parkeerplaats voor vrachtwagens in het Britse Cobham. Foto Peter Cziborra/Reuters

Wright heeft gewoontes ontwikkeld om het vol te houden onderweg. Naast zijn bestuurdersstoel staat een gaspitje met een fluitketel om thee te kunnen maken. In zijn koelkast, een lade onder het bed, liggen mini-saucijzenbroodjes, twee shepherd’s pies die zijn vrouw heeft gemaakt, hamburgers en een paar flesjes bier. En hup, daar rolt hij een luikje naar beneden waar een broodrooster, een pan en zelfs een kleine oven achter verstopt zitten.

De regering en premier Boris Johnson hebben een set maatregelen genomen om snel meer chauffeurs aan het werk te krijgen, maar veel succes lijken die nog niet te hebben. Voor de vijfduizend toegezegde noodvisa voor buitenlandse chauffeurs kwamen maar zo’n driehonderd aanvragen binnen. Logisch, vindt Wright: „Het is een visum voor een paar maanden, en ook nog rond Kerst. Daar begin je niet aan.”

Hij begrijpt wel dat in EU-landen leedvermaak bestaat over het tekort aan chauffeurs. Een persiflage op de oproep van de Britse overheid aan buitenlandse bestuurders ging viraal op sociale media: „Ja, we zeiden dat jullie te lui waren en onze banen inpikten, maar dat spijt ons.” Ook Wright stemde voor de Brexit, net als zijn vrouw en hun ouders. Wat hem vooral dwars zat, waren de Roemeense of Poolse chauffeurs die hier een contract kregen, maar ingehouden sociale premies en belastingen terugkregen en naar hun gezin thuis stuurden. „Als je hier een bestaan opbouwt en dus hier belasting betaalt, prima. Maar waarom betaalde onze overheid voor gezinnen in een ander land? Het wordt tijd dat het Verenigd Koninkrijk weer voor zijn eigen mensen gaat zorgen.”

Hier hebben de Britten voor gestemd in 2016 Premier Johnson

Onbeperkt laden en lossen

De nieuwe tijdelijke visa mogen in de EU als afgang gezien worden, ze betekenen zeker niet dat de regering terugkomt van de Brexit. Premier Johnson zegt dat het VK in een overgangsfase zit: van een land „met lage lonen en oncontroleerbare immigratie naar een land met hoge lonen, hoge vaardigheden en hoge productiviteit. Het kost tijd en het zal soms moeilijk zijn, maar hier hebben de Britten voor gestemd in 2016.”

Inderdaad zijn de salarissen voor vrachtwagenchauffeurs de afgelopen maanden gestegen. Ook Peter Wright kreeg voor het eerst in jaren een loonsverhoging. Twee keer zelfs: in mei en in september. Sommige transportbedrijven beloven bonussen aan nieuwe chauffeurs. „Ik ken ook chauffeurs die zijn overgestapt. Maar voor mij is het niet alleen een kwestie van geld. We zouden onderweg beter behandeld moeten worden.” Deskundigen en bedrijven waarschuwen bovendien dat de hogere kosten zullen worden doorberekend in de productprijzen; die inflatie zal de hogere lonen weer teniet doen.

De snelle acties waarmee de overheid de transportproblemen nu wil oplossen, dragen volgens critici ook niet bij aan het lange-termijndoel van een beter ontwikkelde beroepsbevolking. Zo hoeven nieuwe chauffeurs straks nog maar één examen te doen in plaats van twee, zoals nu. Een slecht plan, zegt Wright: „Dit is een killing machine van 44 ton. En daar wil je een knul van 21 zo in laten rijden?”

Een nieuwe wet regelt verder dat buitenlandse chauffeurs, of ze nu freelance zijn of in dienst van Europese transportbedrijven, over een periode van twee weken onbeperkt mogen laden en lossen in het VK, in plaats van de huidige maximaal twee keer. Zoiets mag op de korte termijn verlichting bieden, het ondermijnt Britse chauffeurs en logistiekbedrijven, reageerde de brancheorganisatie voor de transportsector, de Road Haulage Association: „Hiermee besteed je het hele proces uit.”

Voor Peter Wright is dertig jaar „in een blikken doos leven” lang genoeg geweest. Hij heeft ook ooit een rijbewijs gehaald om op de vorkheftruck te rijden. Binnenkort heeft hij een opfriscursus en daarna wil hij een baan dichter bij huis. „Al moet ik onhandige diensten op vervelende uren draaien, het maakt me niet uit. Dan ben ik in elk geval ’s avonds thuis en slaap ik in mijn eigen bed. Na Kerst ga ik op zoek.”

Ook tekort in EU Chauffeurs gezocht Het tekort aan vrachtwagenchauffeurs mag in het VK het duidelijkst merkbaar zijn en versterkt zijn door de Brexit, ook binnen de Europese Unie zijn er te weinig chauffeurs. De EU komt volgens onderzoeksbureau Transport Intelligence ongeveer 400.000 vrachtwagenbestuurders tekort. Polen zou zo’n 124.000 chauffeurs te weinig hebben en Duitsland tussen de 45.000 en 60.000. Net als in het VK spelen vergrijzing, lage salarissen en slechte werkomstandigheden mee. Door de coronacrisis hebben de rijlessen en examens stilgelegen, terwijl de vraag naar goederen en vervoer juist steeg. En extra regels rond testen op Covid-19 aan landsgrenzen maken het vak nog minder aantrekkelijk.

