Evergrande betaalt op laatste moment rente op lening

De Chinese vastgoedgigant Evergrande, die een schuld heeft van naar schatting 300 miljard dollar, betaalt toch 83,5 miljoen dollar rente op een obligatielening. Dat heeft althans de Securities Times gemeld.

Volgens deze Chinese staatskrant zou Evergrande het bedrag donderdag hebben overgemaakt aan Citibank. Citibank zou het vervolgens overmaken aan de schuldeisers. Evergrande dreigde met zijn betalingen komend weekeinde definitief in gebreke te blijven.

Eigenlijk had het noodlijdende vastgoedconcern de rente op de obligaties al een maand eerder moeten voldoen. Toen dat niet gebeurde, brak een periode van 30 dagen respijt aan waarin het bedrijf alsnog kon proberen te betalen. Die termijn loopt zondagochtend af. Als het bedrijf dan nog steeds niet betaald heeft, staat grotere investeerders de weg open om Evergrande via de rechter te dwingen een (faillissements-)regeling te treffen. Dat wordt nu waarschijnlijk voorkomen.

Periode van respijt

Evergrande doorbrak woensdag de stilte rondom het bedrijf door te stellen dat de periode van respijt na het missen van de betaling van september nog niet was verlopen. Eerder hadden internationale partijen zich erover beklaagd dat ze maar niets van Evergrande hoorden. Zij zijn bang dat ze achterin de rij komen te staan mocht Evergrande uiteindelijk in een faillissement terechtkomen.

Evergrande is nog lang niet uit de problemen. De betalingen nu geven even adempauze om te proberen alsnog voldoende liquide middelen te vinden om ook aan toekomstige betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Op 29 oktober verstrijkt de periode van respijt over een rentebetaling die eigenlijk op 29 september voldaan had moeten worden. In totaal heeft Evergrande betalingen van 280 miljoen dollar gemist die gedaan hadden moeten worden op 23 en 29 september en op 11 oktober.

Koerswinst

Het nieuws over de betaling leidde in Hongkong meteen tot een koersstijging van de aandelen Evergrande, met bijna 8 procent. Later op de vrijdag bleef van die koerswinst nog de helft over. Donderdag waren de aandelen juist 14 procent gedaald; de beurs reageerde toen op het nieuws dat het Evergrande niet was gelukt een meerderheidsbelang in zijn vastgoedbeheertak te verkopen aan de kleinere branchegenoot Hopson.

Evergrande trekt niet alleen zoveel aandacht omdat de schulden circa 2 procent van China’s bruto nationaal product bedragen. De angst is groot dat veel andere vastgoedbedrijven, en de banken die er geld aan hebben vertrekt, ook in gevaar komen – en uiteindelijk ook de Chinese economie. Zo is er al de luxe vastgoedgroep Fantasia, die net als vastgoedbedrijf Sinic de rente op obligaties niet tijdig wist te voldoen.

Vastgoed beslaat ongeveer een kwart van de Chinese economie, en zo’n 40 procent van de financiële instellingen zou leningen hebben uitstaan in deze sector. De Chinese centrale bank PBOC noemde een week geleden de effecten op de financiële sector „,beheersbaar”. Donderdag zei de Chinese Commissie voor de regulering van het Bank- en Verzekeringswezen dat Evergrande een „individueel” geval was. Zo proberen financiële instanties de angst binnen en buiten China weg te nemen dat de problemen in het Chinese vastgoed andere partijen meeslepen.