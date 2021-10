‘Eigenlijk heb ik bijna nooit een negen-tot-vijfdag’

René: „Ik ben van opleiding productontwerper. Da’s een vak waarbij je van heel veel dingen een beetje afweet. Van ontwerpvakken, technische vakken, bedrijfskunde, marketing… De afgelopen dertig jaar heb ik voor mezelf gewerkt, ik gaf vooral advies aan bedrijven en gemeenten.

In het kort René Kerkhoven (62) is creatief ondernemer. Hij werkte de afgelopen jaren aan verschillende adviesprojecten voor onder meer gemeenten. Ook schreef hij zeven boeken, maakte kunstwerken voor in de openbare ruimte en vond hij een vogelvoerbakje uit voor aan het raam. René heeft twee kinderen uit een eerdere relatie. Hij woont alleen in een rijtjeshuis in Zwijndrecht en verdient ongeveer een half keer modaal.

„Ik had twee jaar geleden nog iets van vier of vijf klanten voor wie ik wat deed. En toen kwam corona natuurlijk, alles lag een beetje op zijn gat. Ik dacht: moet ik me nog heel druk maken om klanten te werven? Dat heb ik een beetje laten versloffen – het projectmatige werk, daar ben ik nu min of meer uit.

„Dat kon ik me permitteren, want ik leef zuinig. En ik heb zo’n twaalf jaar geleden een vogelvoerdingetje voor aan het raam bedacht. Daar zijn er inmiddels iets van tweehonderdduizend van verkocht. Momenteel kan ik daar een maand per jaar van leven.”

Appartementje

René: „Daarnaast heb ik een appartementje in Dordrecht waar ik huur uit vang. Ook zit ik op Airbnb, ik ontvang gasten in mijn eigen huis. Dat kan zomaar vijf- à zeshonderd euro in de maand opleveren. Ik woon hier zelf natuurlijk ook. Dat meld ik altijd even als mensen zich aanmelden om te reserveren. Mensen lezen er weleens overheen en dan zijn ze gepikeerd dat ik er ook ben.

„Qua inkomsten doe ik ook een beetje aan beleggen. Ik heb stadswandelingen door Dordrecht gedaan, T-shirtjes met eigen teksten gemaakt, en ik heb zeven boeken geschreven, waaronder vier kinderboeken. Die heb ik in eigen beheer uitgegeven. Verder heb ik spaargeld.

„Ik ben ook wel een beetje van slimme, zuinige oplossingen, het hergebruik van dingen. Als ik hier in de woonkamer of keuken moet aanwijzen wat er zelfgemaakt, gekregen, geritseld of opgelapt is, dan loopt bijna alles de deur uit. Ik heb een minisauna in de tuin, zelf gebouwd. Daar zit ik nog weleens in ter ontspanning. Hij werkt op een waterkoker. Je zet de koker aan en die blijft doorstomen.”

Zuinige oplossingen

René: „Ik geef weinig uit. Ik heb een Ford Ka van veertien jaar oud. Die heeft nog nooit een onderhoudsbeurt gehad. Ik heb maar vier keer olie ververst in al die jaren – dat is toch een verdienmodel voor die garages. Ik heb veel geluk gehad hoor, met dit autootje. Ik weet niet of ik met een volgende, die er wel aan zit te komen, hetzelfde kan doen.”

René: „Ik zet geen wekker. Ik ben helaas vaak heel vroeg wakker. Meestal is het rond zes uur. Ik word ook weleens om drie uur wakker en dan is het klaar, slaap ik niet meer. Ik denk dat het komt door de leeftijd. Daar hebben meer mensen last van.

„Meestal blijf ik wat hangen op bed, krant lezen, koffie en nog een keer koffie halen. Kijk even naar het nieuws op mijn iPad.

Meestal ben ik om negen uur, half tien beneden. Dan pak ik een kladblok en maak ik een lijstje voor de dag. Ik noteer of ik afspraken heb, of ik het huis moet schoonmaken omdat er gasten komen, boodschappen die ik moet doen, klussen, of ik een eindje ga fietsen. Werk of privé, alles gaat door elkaar.

„Vaak heb ik boven al ontbeten, een bak muesli met fruit. Ik eet mondjesmaat, over de dag verspreid. Ook dat gaat vrij impulsief. Het kan zijn dat ik naar de schuur ga om een schroevendraaier te pakken, terugkom via de keuken en denk: ik kook even een eitje. Er zit niet heel veel structuur in bij mij. Ik laat het altijd gewoon gebeuren.

„Ik fiets veel. Vaak ga ik een rondje fietsen op zondagochtend. Als ik een riviertje zie, wil ik nog weleens spontaan gaan zwemmen, en daarna door naar huis. Om fit te blijven.

„Vroeger ging ik met mijn kinderen achterop in het zitje ‘even’ een halfuurtje fietsen en kwam ik drie uur later pas terug. Toen begon ik op een wegenkaart al mijn gereden routes in te tekenen met een viltstift. Ik ben inmiddels op heel veel plaatsen geweest. Veel in Noord-Holland, maar ook in Groningen, tot de Waddeneilanden aan toe.”

„Eigenlijk heb ik bijna nooit een negen-tot-vijfdag gehad. Ik heb een paar jaar een baan gehad bij een ontwerpbureau. Op een gegeven moment bedacht ik: je wordt het gelukkigst zonder baas en personeel. Toen zat mijn oudste zoon nog niet op de lagere school. Dus heb ik de hypotheek opgezegd en ben ik met hem en mijn toenmalige vriendin vier maanden door Amerika gaan reizen in een oud barrel.”

Vriendinnetje op Cuba

René: „Ik heb twee kinderen, van 33 en 29, die ik regelmatig zie. Maar ik heb geen partner op het moment. Heb een soort vriendinnetje op Cuba, die ken ik negen jaar. Het is een romantische relatie, maar we zien elkaar niet heel regelmatig. Eens in de paar jaar. Het is een beetje een losse band.

„Met corona heb ik ervaren dat ik het heel lastig vond alleen te zijn. Je bent voor alles op jezelf aangewezen. Ook als dingen wat minder gaan in je leven. Dan heb je geen partner met wie je kunt sparren en overleggen, iemand die je erdoorheen sleept. Ik heb wel mensen met wie ik een dagje ga fietsen, dat soort dingen. Maar met corona is dat in het slop gekomen. Ik merk dat ik moeite heb om weer naar buiten te treden. Waarom weet ik niet. Ik kan het niet plaatsen. De buitenwereld lijkt gewoon veel drukker nu.”

Hoe doen zij het? Sport René gaat gemiddeld een keer per week naar yoga, hij fietst veel en sport thuis nog weleens, met gewichtjes, een boksbal of stepapparaat. „Ik ben sowieso heel beweeglijk. Heb ooit een stappenteller omgedaan en zonder dat ik buiten ging wandelen, kwam ik al aan tienduizend stappen per dag.” Huisdier Een parkiet genaamd Frederick. Hij kwam op een dag aanvliegen, en René kon niet achterhalen van wie hij was. Bijzondere uitgave Een luchtreinigingsapparaat. „Ik weet niet in welke mate het werkt, dus heb eigenlijk geen idee of het een zinvolle koop is geweest.” Bedtijd Meestal rond een uur of elf. Omdat hij vroeg wakker wordt, sliep René van de zomer in de tuin vaak ‘s middags nog een uurtje.