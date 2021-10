Eerst schulden door de Toeslagenaffaire, daarna kind uit huis geplaatst

Ineens was het getal afgelopen maandag op de site van het Centraal voor de Bureau Statistiek te vinden. Het stond in een simpel tabelletje, dat het CBS opstelde op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Na een column in de Volkskrant afgelopen september hadden Kamerleden gevraagd naar het aantal uithuisplaatsingen bij gezinnen die geraakt zijn door de Toeslagenaffaire. Nu was er voor het eerst een antwoord: 1.115.

Het cijfer in het tabelletje bleef niet lang onopgemerkt en leidde deze week tot grote verontwaardiging.

Natuurlijk is 1.115 een getal met kanttekeningen. Het CBS keek alleen naar ‘erkende’ gedupeerden van de Toeslagenaffaire, uit de jaren 2015 tot en met 2020, en telde alleen uithuisplaatsingen mee waar een rechter aan te pas kwam. Daarnaast deed het CBS geen onderzoek naar oorzaken van de uithuisplaatsingen. Of er een verband is tussen de uithuisplaatsing en schuldenproblematiek vanwege de Toeslagenaffaire vertellen de cijfers dus niet.

Jaarlijks worden in Nederland ongeveer twintigduizend kinderen uit huis geplaatst. Dit zou een laatste redmiddel moeten zijn, wanneer hun ontwikkeling gevaar loopt. Schulden, zeiden deskundigen deze week in NRC, kunnen op zichzelf nooit een reden zijn om ouders en kinderen te scheiden. Het uit huis plaatsen van een kind op grond van armoede grijpt in op het recht op eerbiediging van het gezinsleven, zoals vastgelegd in artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

De verhalen van ouders die door hardvochtig beleid van de Belastingdienst in grote problemen kwamen en ook hun kinderen kwijtraakten, laten zien dat niet altijd duidelijk is wat oorzaak en wat gevolg is. „Als je geen geld hebt om voor je kinderen te zorgen, dan word je depressief”, aldus een gedupeerde. „Dan is een melding bij Veilig Thuis snel gedaan. Bij veel mensen is het een sneeuwbaleffect.”

Agnes Plaatje (46): ‘Ik wist dat ik geen slechte moeder was’

Agnes Plaatje, gedupeerde van de Toeslagenaffaire. Foto Eric Brinkhorst

De deurwaarder nam de spullen van Agnes Plaatje mee. Toen wees de rechter haar dochter toe aan haar ex. ‘Bij hem had ze alles.’

‘In 2005 had ik een doodnormaal leven. Ik woonde in Coevorden, werkte 32 uur per week en mijn dochter ging naar school. Op een dag kreeg ik post van de Belastingdienst: ik had te veel kinderopvangtoeslag gekregen. Ze vorderden alles terug. Al snel kwamen er meer brieven. Aanslagen van duizenden, tienduizenden euro’s. Ik weet het niet precies, het kwam in totaal op iets van 30.000 euro neer.

„Ik ben meteen bezwaarschriften gaan schrijven. Maar alles wat ik opstuurde, raakte zoek. Een paar keer ben ik naar het kantoor van de Belastingdienst Heerlen gereden om de documenten persoonlijk af te geven. Ik kreeg een stempel, een ontvangstbevestiging. Toch bleven er brieven en telefoontjes komen dat er beslag zou worden gelegd op mijn bezittingen. Eindeloos vaak belde ik met de Belastingtelefoon. ‘Maar ik heb toch bewijzen ingeleverd? Ik ben bij jullie aan de balie geweest. Hoe kunnen jullie dit doen?’ Het interesseerde ze niet. Het was zo erg, zo vernederend.

„In de tijd dat dit allemaal speelde, ging mijn ex-man het mij moeilijk maken in de rechtbank. Hij wilde dat onze dochter bij hem kwam wonen, vroeg om het volledige gezag. Er kwam een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming. Ze zagen mij in een vrijwel leeg huis, want mijn bezittingen waren door de deurwaarder meegenomen. De situatie was natuurlijk niet goed voor mijn dochter. De rechter plaatste haar uit huis, bij haar vader. Bij hem had ze wel alles. Ze was toen zeven jaar.

„Ik mocht haar een paar uur per week zien, onder toezicht. In het omgangshuis deed iedereen akelig tegen mij. Ik werd genegeerd en geobserveerd. Soms had ik geen geld en geen vervoer, dan kon ik niet komen. Op zulke momenten schaamde ik me diep. Ik wist dat ik geen slechte moeder was, maar ik kon het moeilijk uitleggen. Belasting? Toeslagen? Het zei de mensen niks.

„Toen in 2008 mijn tweede dochter werd geboren, stond ik in de overlevingsstand. De Belastingdienst zat nog altijd achter me aan, ook mijn tweede huwelijk liep stuk. Ik had een tijdje werk, maar omdat mijn toeslagen werden ingehouden kon ik geen opvang meer betalen. Toen er op een gegeven moment een mevrouw van jeugdzorg over de vloer kwam, heb ik alle papieren op tafel gelegd. Kijk, zei ik, dit is het probleem. Ik wil werken maar dat kan niet, want ze leggen overal beslag op. Ze leek het niet te begrijpen. Het enige wat ze zei was: Hoe ga je dit oplossen? Wat ga je eraan doen?

„Over wat er daarna gebeurde, kan ik moeilijk praten. Ik heb ook gaten in mijn geheugen, ik heb sommige dingen weggestopt. Op een dag in 2016 kwam mijn moeder langs en heb ik mijn jongste dochter aan haar meegegeven. ‘Je moet een poosje bij oma blijven’, zei ik. Ik ben naar België gegaan, een oud-collega heeft me geholpen. Ja, ik ben eigenlijk gewoon gevlucht.

„Ik wilde mijn dochter beschermen. Ik kon niet anders, de druk was beetje bij beetje opgevoerd. De deurwaarder zou komen om mijn huis weer leeg te halen en ik voelde aan alles dat jeugdzorg van plan was om in te grijpen: er werd toegewerkt naar een uithuisplaatsing. Ik ben bijna drie jaar in België gebleven. Ik vond vrij snel een baan en kreeg een visum via mijn werkgever. Als ik er nu aan terugdenk, is het net een slechte film. Niemand wist wat er in mijn leven speelde. Ik heb alleen maar gehuild en gewerkt.

„Mijn jongste dochter is de afgelopen jaren opgevangen door mijn broer, een geweldige man. De bedoeling is dat ze terugkomt bij mij, maar ik ben nog niet in orde. Ik ben dit jaar geopereerd aan een nekhernia – opgelopen door de stress, denk ik – de revalidatie duurt erg lang. Met mijn oudste gaat het niet goed. Ze zit aan de drugs en wil met niemand praten. Ze is boos op mij, ik heb haar al een half jaar niet gezien. Ze weet niet wat de Toeslagenaffaire is.

„Dit is de eerste keer dat ik hier zo uitgebreid over praat. Ik vind het spannend, maar wil me niet meer verstoppen. Ik leef nog met een groot schuldgevoel, er is bij mij zo ingestampt dat ik iets verkeerd heb gedaan. Ik heb overal aangeklopt en om hulp gevraagd, ik heb gegild en gesmeekt bij instanties en de gemeente. Ik ben vermorzeld door het systeem. Dat ik niet de enige was, begint nu pas een beetje door te dringen. Wat ik maar niet kan bevatten: dit is geen foutje van een computer, hier zijn mensen bij betrokken geweest.

„Volgens de gemeente waar ik tot voor kort woonde, val ik onder de Catshuisregeling. Ik zou 30.000 euro krijgen, maar dat geld heb ik nooit gezien en ik heb er eerlijk gezegd weinig vertrouwen in. Laatst hoorde ik dat kinderen die zijn geraakt door de Toeslagenaffaire ook gecompenseerd worden. Ik vraag me af hoe ze dat gaan doen. Mijn verslaafde dochter opzoeken en haar bankrekeningnummer vragen?”

Nadine Tavares Monteiro (33): ‘Eén ding weet ik nu zeker: ik ben niet gek’

Nadine Tavares Monteiro, slachtoffer van Toeslagenaffaire. Foto Walter Herfst

Nadine Tavares Monteiro kreeg enorme stress door aanslagen van de Belastingdienst. Toen werden haar kinderen uit huis geplaatst.

‘Ik was hoogzwanger van mijn tweede kind toen de eerste dreigende brieven van de belastingdienst op de mat vielen. Ik moest binnen enkele dagen bijna 3.000 euro terugbetalen. Dat bedrag zou ik niet over hebben gemaakt aan de kinderopvang waar mijn oudste zoon G. vijf dagen per week naartoe ging in 2013.

„Hoewel ik de Belastingdienst keer op keer bleef vertellen dat ik het bedrag had overgemaakt aan de inmiddels failliete kinderopvang en de bewijstukken had opgestuurd, geloofden ze me niet. Ik werd als een gek behandeld aan de telefoon. ‘Dan had je maar niet moeten frauderen’, zeiden ze. Ik wist niet wat ik hoorde. Frauderen? Waar hebben ze het over, dacht ik. Ik heb toen maar een betalingsregeling met hen getroffen om er vanaf te zijn. Het bleef een jaar rustig.

„In 2016 stopten alle toeslagen. Ik kreeg niks meer. Geen zorgtoeslag, geen kinderopvangtoeslag, geen inkomstenbelastingteruggave. Niks. Mijn schulden liepen op tot tienduizenden euro’s. Ik belandde in de armoede en dat leverde mij stress op. Mijn kinderen kregen dat mee. Vooral mijn oudste. Hij was tien en zag hoe ik dagelijks met de Belastingdienst aan de telefoon hing.

„Eind februari liep de stress bij mij zo hoog op dat ik mijn zoon heb geslagen. We waren die dag naar de bioscoop gegaan met een vriendin en haar zoontje. Eenmaal thuis werd G. vervelend en heb ik hem geslagen op zijn kuit. Zijn vader, met wie ik geen goede relatie heb, zag de blauwe plek, maakte er een foto van en gaf dit later door aan school en Veilig Thuis, zo las ik later terug in het dossier. En toen ging het snel.

„Op vrijdag 11 maart 2016 bracht ik mijn kinderen naar de opvang voor ik naar mijn stage ging. Ik was derdejaars hbo maatschappelijk werk en dienstverlening en liep stage bij een ggz-instelling in Spijkenisse. Toen ik mijn kinderen weer op ging halen bij de opvang kreeg ik van de locatiemanager een post-it in mijn hand met het adres van Veilig Thuis erop. Ik moest er direct heen, zei ze. ‘Het gaat om je kinderen.’

„Ik kreeg daar te horen dat mijn kinderen uit huis geplaatst zouden worden omdat ik ze mishandelde. Veilig Thuis vond dat ze niet meer veilig waren bij mij. Twee weken later zou de rechter een definitief besluit nemen. Ik mocht mijn kinderen niet meer zien. G. ging naar zijn vader en T., toen één jaar oud, naar mijn zusje. Er was niets meer dat ik kon doen.

„Ik voelde me zwak. Heb het hele weekend liggen huilen. Maar ik voelde me geen slachtoffer. Dat waren mijn kinderen. Ik moest voor ze vechten. Maar het mocht niet baten. De rechtbank besliste dat mijn beide kinderen uit huis geplaatst werden.

„Ik woon tegenover de basisschool van G. Ik moest elke dag vanuit het raam toezien hoe hij naar school liep. Ik kon alleen maar naar hem zwaaien. T. mocht na drie maanden weer naar huis komen. Maar G. is na vijf jaar nog niet bij mij. Hij is nu vijftien.

„De uithuisplaatsing heeft mijn gezin uit elkaar gedreven. Ik heb twee kinderen die elkaar niet kennen en geen band met elkaar hebben. G. was een zorgzaam en warm kind. Nu herken ik hem niet meer terug. Hij is een opstandige puber geworden die doet waar hij zin in heeft. Ik heb hem vijf jaar geen liefde kunnen geven. En nu kijk ik naar hem en zie ik een jongeman die ik niet heb zien vormen. Dat doet me pijn.

„Ik heb altijd gewerkt en gestudeerd. Ik had niet veel geld, maar ik kon wel leuke dingen doen met mijn kinderen. Ik speurde altijd naar kortingen. Maar het werd anders toen ik in de financiële problemen kwam.

„Soms denk ik: als ik niet in de problemen was gekomen met de belastingdienst, als ik niet als fraudeur was bestempeld, was alles anders gelopen. Dan had ik het geld gehad om een goede advocaat te nemen. Dan zou ik gehoord worden door Veilig Thuis, Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming. Al deze instanties hebben niet naar me geluisterd. Ze gaven me geen eerlijke kans. Ik stond op de zwarte lijst bij de Belastingdienst. Er was al een beeld van me geschetst. Ze keken alleen naar mijn financiële situatie.

„Ik weet nog niet hoe ik dit alles een plekje moet geven. Vorig jaar heb ik 30.000 euro teruggekregen van de Belastingdienst. Ik noem het sus-geld. Want dat is het. Ik heb er mijn schulden mee afbetaald. Dat gaf me weer wat lucht. Maar dan hoor je weer dat je dat geld niet hoefde te gebruiken voor schulden. Woest word je dan.

„Nederland zou een land moeten zijn waar de kinderen te allen tijde op de eerste plaats komen. Ik heb dit niet ervaren. Maar één ding weet ik nu zeker: ik ben niet gek. Ik kon het alleen niet aantonen. Want wat wil je in je eentje doen tegen de grootste boef?

„Ik wil dat andere gedupeerden ook gaan praten. Dat zijn waarschijnlijk ook moeders die keihard werkten en door de Belastingdienst nooit als mens gezien zijn.”