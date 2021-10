Een nieuwe auto? Dan moet je dat navigatiesysteem even vergeten

Schaarse producten Bouwmaterialen

Zelfs het verfblik is schaars

Voor houten balken van 8 bij 20 centimeter betaal je tegenwoordig 11 euro per meter, weet Mario Wesseling. „Niet lang geleden was dat nog 5 euro.” En dat is niet het enige waar de Enschedese aannemer mee zit. „Kunststof lichtkoepels zijn moeilijk te krijgen. Net als glas – vroeger moest je er twee weken op wachten, nu ben ik soms vijf weken verder.”

In de hele bouw zijn voor allerlei materialen prijsstijgingen en tekorten aan de orde, wat bouwen en verbouwen duurder en tijdrovender maakt. De oorzaken zijn mondiaal, de effecten lokaal goed merkbaar bij bouwbedrijven en toeleveranciers. Het gevolg: aannemers schroeven de looptijd van offertes terug en berekenen hun klanten de hogere prijzen door. Vrees voor massale faillissementen zoals in de Turkse bouw is er met de huidige lage rente niet. Wesseling: „Maar als die rente stijgt, verwacht ik wel links en rechts uitval.”

De ergste tekorten in de bouw zijn dit jaar zichtbaar bij inkoop van materialen kunststof, glaswol, rubberproducten en – vooral – hout. Bosbranden in de VS en een keverplaag in Canada zorgden dit jaar voor een teleurstellende houtopbrengst. Een handelsconflict tussen de VS en Canada, waardoor Amerikaanse bouwers bomen in Scandinavië gingen kopen, dreef de prijzen voor Europees hout verder op.

Deze perfecte storm liet de houtprijzen exploderen; in mei lagen ze bijna 90 procent hoger dan begin dit jaar. En toch nam de vraag niet af. Hetzelfde geldt voor kunststof, isolatiemateriaal en staal – allemaal wereldmarkten met een overspannen vraag door de aantrekkende economie.

De prijsstijgingen op wereldmarkten werken door op de kosten van bouwmaterialen dichter bij huis. Zo voelt de betonindustrie de teruggelopen staalproductie. Brancheorganisatie Betonhuis waarschuwde vorige week dat door tekorten aan de grondstof hoogovenslak, een restproduct van staalproductie, de prijs van beton onder druk komt te staan. De sterk teruggelopen staalproductie leidt ook tot problemen in de verfindustrie, die blik tekortkomt voor verfblikken. Verfmaker AkzoNobel moest de samenstelling van producten aanpassen wegens tekorten aan allerlei grondstoffen, wat niet kon voorkomen dat het concern afgelopen kwartaal 278 miljoen euro meer kwijt was aan inkoop dan een jaar eerder.

Ook de gestegen energieprijzen laten de bouw niet koud. Het maakt bijvoorbeeld verwerking van bulkproducten als betonmortel, grind en zand duurder. De baksteen-, beton- en cementindustrie zijn grootverbruikers van energie, en als de prijs daarvan toeneemt, brengen ze dat hun afnemers in rekening. Daarnaast zijn het relatief vervuilende industrieën; compensatie van hun CO 2 -uitstoot is een extra opdrijvende factor in de prijsvorming.

Hoewel de houtprijs in Nederland nog steeds hoog ligt, is de piek van mei verleden tijd. „Je ziet dat het wereldwijde aanbod op veel markten weer aanhaakt bij de vraag doordat de productie wordt opgevoerd. Dat heeft voor een prijsdaling gezorgd”, zegt sectoreconoom Madeline Buijs van ABN Amro.

Maar nog steeds liggen de houtprijzen fors hoger dan begin 2021. „Het duurt altijd even voordat je ontwikkelingen op de wereldmarkt in Nederland terugziet. We zullen zeker tot eind dit jaar te maken hebben met hogere prijzen, en dat kan nog wel tot volgend jaar doorwerken.”

Snelheid is ook analoog te zien

Dan maar even geen nieuwe, geavanceerde rij-assistent. In de nieuwe Escalade SUV van Cadillac missen chauffeurs voorlopig het Super Cruise-systeem. Jammer, maar anders krijg je als klant helemáál geen auto. Op deze manier kan Cadillac chips uitsparen – en daar heeft de auto-industrie er al maanden veel te weinig van.

Autofabrikanten zijn het hardst getroffen door het wereldwijde chiptekort. Veel fabrieken, in welk land ze ook staan, draaien al maanden in een soort start-stopregime: ze produceren alleen als er genoeg chips zijn. VDL Nedcar, de enige Nederlandse autofabriek (circa 4.000 werknemers), was in de eerste helft van 2021 ruim een maand dicht.

Bij de dealer ondervinden consumenten de gevolgen al maanden. Van veel merken zijn de levertijden opgelopen tot meer dan een half jaar. En dan loop je ook nog de kans een model te kopen waaruit moderne, op chips draaiende technologie is weggelaten – zonder zicht op mogelijk latere installatie.

Skipte Cadillacs zijn rij-assistent, Renault liet al grote beeldschermen weg uit de nieuwe Arkana. Nissan schrapte nieuwe navigatiesystemen en RAM stopte voorlopig met het standaard aanbieden van de ‘intelligente’ achteruitkijkspiegel, bleek uit een inventarisatie van Bloomberg. Peugeot zou in sommige modellen zelfs weer analoge snelheidsmeters hebben ingebouwd, aldus het financiële persbureau.

Deels heeft de auto-industrie het tekort aan zichzelf te wijten: toen de economie na de coronacrisis plotseling aantrok, verloren de fabrikanten de race om nieuwe chips van elektronicabedrijven als Sony. Die hadden tijdig capaciteit gereserveerd bij chipmakers, waar de auto-industrie juist bestellingen had afgezegd en er nu lastig tussen kwam.

Toch spelen, net als bij de tekorten in veel andere industrieën, meer factoren mee. Een brand in de belangrijke Renesas-chipfabriek in Japan, begin dit jaar, vergrootte de problemen. Soms zijn er door de logistieke chaos als gevolg van de coronacrisis geen containers om chips te vervoeren. Een recente lockdown in Maleisië heeft chipfabrieken daar opnieuw platgelegd.

Ook een ‘probleem’: de vraag naar elektrische auto’s stijgt sterk, en daar zitten doorgaans veel meer chips in dan in brandstofauto’s. Gunnar Herrmann, de Europese topman van Ford, vertelde in spetember op de autobeurs in München dat in een elektrisch model zo 3.000 chips gaan, tegenover 300 in een ‘traditionele’ Ford Focus.

Mede daarom is de verwachting dat de chiptekorten nog wel even aanhouden, ook als de eerste corona-effecten afvlakken en chipfabrikanten hun capaciteit uitgebreid hebben. Herrmann had het over een mogelijke uitloop tot 2024, waarbij hij ook prijsstijgingen verwacht.

Die worden overigens ook veroorzaakt doordat de tekorten inmiddels allang niet meer alleen chips betreffen. De autosector heeft nu, net als de rest van de industrie, óók te maken met tekorten aan allerlei producten. Hoewel chips het grootste probleem blijven, zijn er vanwege de sterk gestegen wereldwijde vraag en transportproblemen óók moeilijkheden in de levering van staal tot plastics, zo stelde jet onderzoeksbureau voor de auto-industrie AlixPartners eind september vast. Na de chiptekorten noemde Herrmann van Ford het de „nieuwe crisis”.

Geen acuut tekort voor Sint

Moet Sinterklaas dit jaar op een draf naar de winkel om te voorkomen dat de pakjesboot halfleeg aanmeert? Wie de Britse en Amerikaanse pers een beetje volgt, zou denken van wel. De feestdagen zijn „in gevaar”, Kerst zit „klem in een container”. Er dreigt een tekort aan versieringen, aan kerstkalkoenen, en vooral: aan cadeautjes.

Wereldwijd kraken toeleveringsketens, en in de speelgoedsector is dat niet anders. Tegenover CNN zei topman Isaac Larian van MGA Entertainment, een van ’s werelds grootste speelgoedbedrijven, het somber in te zien. Zijn advies: doe vroeg inkopen.

De problemen tekenden zich al maanden geleden af, zegt topman Eddy Assies van Intertoys, met 265 filialen de grootste speelgoedketen van Nederland. Het begon met fabriekssluitingen door het coronavirus, begin 2020 én dit voorjaar. Daardoor liep de productie, veelal in het Verre Oosten, achterstand op. Daar kwam het tekort aan zeecontainers bij, waardoor het transport hapert.

Foto Getty

Speelgoedfabrieken kampen nu volgens Assies ook met gebrek aan grondstoffen. Kinderveilige plastics bijvoorbeeld zijn volgens hem schaars geworden. En vergeet het gebrek aan computerchips niet; die neemt ook de speelgoedbranche af. Ze zitten bijvoorbeeld in kindercamera’s, syntesizers en spelcomputers. Aan de Playstation 5 is al sinds de lancering een tekort – al komt dat volgens Assies ook door de hype rondom dit apparaat.

Sommige landen hebben meer problemen. Zo moeten schepen in Amerikaanse en Britse havens door personeelstekort soms weken wachten op lossen. En op de wal ontbreekt het dan weer aan chauffeurs die de spullen naar de winkel kunnen rijden.

Hoe is dat dan in Nederland? Sommige winkeliers voorzien vertraging, maar geen acute tekorten. „Voor sint en kerstman wordt het dit jaar een eindsprint”, zei een woordvoerder van koopjesketen Action tegen ANP. Volgens een zegsvrouw van bol.com is een groot deel van het assortiment „gewoon op voorraad”. Hoe dat in de laatste weken van het jaar zal zijn, is volgens haar „lastig in te schatten”.

Hans Hummelink, directeur verkoop bij distributeur Otto Simon, vertrouwt erop dat hij het najaar goed doorkomt. Speelgoed vormt het bestaansrecht voor dochter Top1Toys (bijna 100 winkels) en daarvoor is het laatste kwartaal veruit het belangrijkst. Daarom begon zijn bedrijf maanden terug al met inkopen voor Sinterklaas. „Bijna alles is al geleverd.”

Bij Intertoys geldt hetzelfde, zegt Assies. Ketens die speelgoed ‘erbij doen’, laten hun producten vaak zo laat mogelijk aankomen. Zo niet Intertoys: „Wij hebben in het voorjaar al extra besteld bij leveranciers die meer konden leveren”, zegt hij. De voorraad is nu groot genoeg voor Sinterklaas. Het speelgoed voor de weken daarna is al onderweg, en komt nu ook langzaamaan binnen.

Voor Hummelink is de periode ná de feestdagen nog onduidelijk. Want inmiddels botst Top1Toys op nóg een probleem: de schaarste aan energie, waardoor fabrieken in China hun productie beperken of stilleggen. De kans is reëel dat al die blokkades en problemen leiden tot „een stukje prijsverhoging”, verwacht hij. Maar dit najaar merkt de consument daar nog weinig van. Het grote speelgoedboek van Top1Toys is al in het voorjaar voorbereid, en in september verspreid. „Dan kun je nu dus niet zeggen: we gaan prijzen verhogen.”

