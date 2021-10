Echte mannen

Wat is dat eigenlijk: mannelijkheid? Bestaat er zoiets als een ‘ideale man’, of een 'echte man'? Welke stereotypes zijn er? In de tentoonstelling 'Masculinities: Liberation through Photography', worden de verwachtingen en normen rondom mannelijkheid onderzocht door vijftig fotografen en kunstenaars en laten zij zien hoe mannelijkheid wordt ervaren, uitgedragen en gevormd. Aan bod komen thema's als queer identiteit, macht en patriarchaat, hypermannelijke stereotypes, het zwarte lichaam, vaderschap en de vrouwelijke blik op mannen. Van 22 oktober t/m 13 maart te zien in het Fomu in Antwerpen.