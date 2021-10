Duwen en trekken voor klompen en kaasjes – hoe het toerisme op de Zaanse Schans uit de hand liep

„Effe eentje proberen dames?” „Helloooo gentlemen!”

„Deutsch? Schone tag Leute!”

In de toeristenstroom vanaf het parkeerterrein naar het ophaalbruggetje, entree van de Zaanse Schans, heeft hij aan één moment genoeg. Eén moment waarop de toerist ontspant, ademhaalt, zich open stelt. Precies op dat moment vangt fotograaf Marco Halff, gepositioneerd achter het bruggetje, de blik van een toerist en brengt diens hele gezelschap, van stelletje tot vriendengroep, tot stilstand. Met een armgebaar dirigeert hij ze dichter bij elkaar – „Come together and smile!” –, buigt voorover, richt zijn camera en ‘klik’.

Volgende. „Greece? Yássou! ti kanis?”

Vandaag is het gezellig druk op de Schans. De zon schijnt, mensen lachen, ze nemen de tijd voor zijn foto – later te koop in de kiosk. Ze staan er relaxter op dan in 2019 ziet Halff, die er al dertig jaar fotografeert. In dat topjaar, toen de Schans ruim twee miljoen bezoekers trok, evenveel als het Van Gogh Museum, vonden ze op de piekdagen geen rust meer om stil te staan voor zijn camera. De dubbeldeksbussen stonden in file voor het parkeerterrein en bij de entree joegen de gidsen hun gezelschappen de Schans op als een schaapherder zijn kudde.

Marco Halff deed zijn best, maar de stroom was niet te stoppen.

De Zaanse Schans, volgens de folder een „uniek, historisch en authentiek molendorpje anno 1850”, ligt op vier hectare in de Kalverpolder onder de rook van Zaandam. Letterlijk, de cacaolucht van de chocoladefabriek aan de overkant van de Zaan kan behoorlijk ruiken.

De Schans is geen openluchtmuseum zoals het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen, waar je toegang betaalt. Het is openbaar gebied. Een buurtje in Zaandam met een eigen postcode – 1509 – waar tientallen mensen wonen en werken. Je kunt er als toerist vrij rondlopen en het bakkerijmuseum bezoeken, de tinnegieterij, het museumwinkeltje van Albert Heijn of een demonstratie bijwonen van de kaas- of klompenmakerij. Voor sommige attracties betaal je entree: 5 euro voor de houtzaagmolen, 2 voor de weverij, 12,50 voor het Zaans Museum. Parkeren kost 10 euro, het toilet 70 cent. Maar, wie wil kan zijn portemonnee dicht houden. Dat staat ook groot op de folder: ‘Gratis toegang.’ ‘Free Admission.’

De toeristen bewogen zich over de smalle paadjes langs de molens, het gras vertrappend aan beide zijden, en maakten selfies op de bruggetjes

Maar in 2019 werd de Schans op momenten overlopen, zoals álle toeristische trekpleisters, van Barcelona tot Venetië, Amsterdam, Giethoorn, Kinderdijk. Het was er drukker dan ooit, door globalisering, opkomende economieën, goedkope vliegtickets.

Op de Schans trokken toeristen soms als een massief langs fotograaf Halff om samengedromd op het centrale plein in lange rijen te wachten op een stroopwafel of een souvenir. Ze bewogen zich over de smalle paadjes langs de molens, het gras vertrappend aan beide zijden, en maakten selfies op de bruggetjes tussen de Zaanse huizen, luidruchtig discussiërend over de juiste pose, terwijl bewoners van de Schans minutenlang met een volle boodschappentas stonden te wachten om erlangs te kunnen. Bij de kaasmakerij was de rij soms zo lang, zeker als het regende, dat gidsen hun groepen via de uitgang poogden binnen te loodsen. Ze moesten soms door medewerkers naar buiten worden geduwd om doorloop te houden.

Cultuurtoerist

Nee, dan 2020. Op de Schans klonken weer vogels, bewoners wandelden overdag met de hond over het centrale plein. Massatoerisme had plaatsgemaakt voor dagjesmens: de toerist uit eigen land, de omwonende die al jaren uitkeek op de Schans maar er vanwege de drukte nooit eerder was geweest. Ze lieten zich uitgebreid informeren over de Zaanse houtbouw met zijn karakteristieke dakhelling – 53 graden – en het twaalfknopentouw waarmee de timmerman – analfabeet – zijn hoek afpaste. Dit was ander publiek dan de Aziatische bustoerist die in één middag ook Volendam en Marken aandoet.

De coronatijd als moment van bezinning. Niet alleen de Schans, ál die plaatsen waar toeristen, bewoners en ondernemers elkaar kruisen, staan voor de vraag: willen we terug naar hoe het was?