Dit zijn de indrukwekkendste foto’s van deze week

De fotoredactie van NRC selecteert elke week de indrukwekkendste, mooiste en beste nieuwsfoto’s die binnenkomen op de redactie. In de week dat de langste loopwedstrijd ter wereld van start is gegaan in New York, vond het heteluchtballonkampioenschap plaats in Brazilië, raasde er een storm door Barendracht en werd de Olympische vlag voor de Winterspelen in Beijing ontstoken.