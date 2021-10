Nieuw-Zeeland pas bij vaccinatiegraad van 90 procent uit lockdown De lockdown in delen van Nieuw-Zeeland wordt pas beëindigd als 90 procent van de bevolking volledig gevaccineerd is. Dat bevestigde premier Jacinda Ardern vrijdag tijdens een persconferentie. De stad Auckland is sinds twee maanden in een strenge lockdown. In de rest van het land met vijf miljoen inwoners heeft de bevolking te maken met minder strenge beperkingen. Momenteel is ruim 68 procent van de bevolking volledig gevaccineerd, 86 procent heeft één prik gehad.

Als de premier er inderdaad in slaagt 90 procent van de bevolking een prik te laten halen is Nieuw-Zeeland een van de meest gevaccineerde landen ter wereld. „We vinden zo een evenwicht tussen heropenen en het veilig houden van onze bevolking”, zegt Ardern. De premier werd tijdens de persconferentie onderbroken door een aardbeving van 5.9 op de schaal van Richter, maar liet zich niet afleiden. andrewmacfnz Andrew Macfarlane https://t.co/TSfiplDtMb Jacinda Ardern keeping her cool as an earthquake rattled the North Island around 10 minutes ago. @1NewsNZ 21 oktober 2021 @ 22:10 Volgen Op vrijdag zijn 129 nieuwe coronabesmettingen gemeld. In totaal zijn er in Nieuw-Zeeland 28 mensen overleden aan Covid-19.

Australische stad Melbourne uit lockdown De lockdown in de Australische stad Melbourne is ten einde gekomen nu in de deelstaat Victoria zeventig procent van de bevolking volledig is gevaccineerd. Inwoners van de tweede grootste stad van Australië hebben uitgelaten gereageerd. Op sociale media is te zien hoe er om middernacht een enorm gejuich opstijgt. MrMG83414254 MrMG #lockdownmelbourne @theheraldsun @theage #docklands https://t.co/CA3E2h01d9 Freedom! Almost has a NYE feel about it…. Hear the chants and screams from my balcony… #melbourne 21 oktober 2021 @ 13:25 Volgen In totaal hebben de vijf miljoen inwoners van de stad sinds het begin van de pandemie 262 dagen in lockdown doorgebracht. Melbourne heeft daardoor de dubieuze eer het langst in lockdown te zijn geweest. Op de tweede plek staat de Argentijnse stad Buenos Aires, waar de bevolking 244 verplicht binnen zat.