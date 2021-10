Comedy Joardy Season 2: Harco raakt in coma, Hannah moet hem redden

Harco lijkt zo’n schlemiel, met zijn vuile lichtblauwe sportjack en zijn zielige hondenblik achter een afgezakte gouden bril, maar hij zit toch maar mooi in een Koreaanse boyband van internationale faam. Daarnaast is hij ook nog buurtvader die door de straatcriminelen op handen wordt gedragen.

Ook in het tweede seizoen van de VPRO-serie Joardy Season blijkt Harco (Jim Deddes) voor vele doelen inzetbaar. Iedere aflevering vertelt in tien minuten een ander verhaal, losjes gegoten in een pastiche op een tv-genre. Harco begint als buurtvader in een straatdocumentaire, maar later in het seizoen raakt hij verzeild in de K-pop, in de game Call of Duty: Warzone, en in de fantasywereld van Stardump Snittin’.

De makers van de absurdistische webserie, Jim Deddes en Jan Hulst, bedachten Harco ooit voor hun YouTubekanaal Joardy Film. Nadat de sketch ‘Huilon’ (2016) een online-hit werd, konden ze bij de VPRO aan de slag – nog steeds online, en ze kregen carte blanche. De production value steeg en regisseur Giancarlo Sanchez kwam erbij. Het werkte, Joardy Season (2018-2019) werd bekroond met een eervolle vermelding van de Nipkowschijf.

Hierna kwam het trio met Joardy Sitcom (2019-2020), sketches rond een café van randcrimineel Joardy (Deddes). Die is een stuk minder. Ondanks de aanwezigheid van een kleine demon en een keukendeur die naar de hel leidt, is een parodie op een sitcom met lachband wellicht toch te gewoontjes.

Maar met Joardy Season 2 zijn ze weer helemaal terug in vorm. Sterker nog: op basis van de eerste vier afleveringen die klaar zijn, kun je stellen dat dit seizoen nog beter is. Dat komt vooral doordat de losse verhalen gevat zijn in een spannende raamvertelling: Harco ligt in coma in het ziekenhuis, waar hij van alles beleeft, in zijn hoofd. Hij droomt, maar zijn het wel zijn dromen? De nieuwe co-assistent Hannah Hoekstra, gespeeld door Hannah Hoekstra, bekommert zich om de stille man, van wie je alleen de ogen achter de oogleden heen en weer ziet schieten. Gaandeweg ontdekt Hannah het duistere geheim van de kliniek.

Hannah Hoekstra trad eerder aan in de serie als conceptueel kunstenaar Chelsea Scoutgroen en als buitenaardse skeltercoureur, ditmaal is zij naast Deddes degene die de serie draagt. Haar raamvertelling zorgt voor samenhang en verdieping, met behoud van de kernwaarden van Joardy Season: moeilijk te vatten humor, gortdroog gebrachte waanzin in een wezenloze sfeer van lullige leegte.

Hannah Hoekstra als co-assistent neurologie in Joardy Season 2 HALAL/ VPRO