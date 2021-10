Boodschappen worden echt duurder

Het is onoverkomelijk geworden: de boodschappen worden snel duurder, van de keuken tot in de badkamer. Deze week kwam het ene na het andere levensmiddelenbedrijf met kwartaalcijfers – én met waarschuwende woorden.

Woensdag kwamen er drie bedrijven die aangeven de prijzen te verhogen. Het Zwitserse Nestlé (maker van onder andere Nespresso-koffiecups, Maggi-bouillonblokjes, Kitkats, San Pellegrino-bruiswater en Purina-kattenbrokken). Daarna volgden het Amerikaanse Procter & Gamble (Pampers-luiers, Gillette-scheermesjes Always-maandverband en afwasmiddel Dreft) en het Franse Danone (Actimel-yoghurts, Evian-flessenwater en Nutrilon-babymelkpoeder).

En dan volgde donderdag ook nog Unilever (producent van onder meer Dove-zeep, Omo-wasmiddel, ijs van Ben & Jerry’s en ijsthee van Lipton) met eenzelfde bericht.

Hoge inflatie en kosten

De boodschap waar de topmannen van deze bedrijven mee komen, is grofweg steeds dezelfde: de kosten voor grondstoffen, arbeid en logistiek zijn de afgelopen maanden zo opgelopen, dat de prijzen van hun producten verder omhoog zullen gaan.

Het is inflatie „die we al twintig jaar niet gezien hebben”, zei Unilever-topman Alan Jope donderdag. De consensus lijkt ook dat het allemaal nog lang niet achter de rug is. „Wat we zien aan het inflatiefront is dat de situatie erger gaat worden”, zei Nestlé-baas Mark Schneider. Jope liet weten de inflatiepiek ergens halverwege 2022 te verwachten.

Bedrijven verwachten dat inflatie zal toenemen en aanhoudt tot medio 2022

Deze week bleek overigens ook dat stevige prijsstijgingen niet alleen toekomstmuziek zijn. Ook het afgelopen kwartaal verhoogden de levensmiddelenreuzen hun prijzen.

Unilever spande de kroon met maar liefst 4 procent. Het is de grootste prijssprong sinds 2012, meldde financieel persbureau Bloomberg.

Dure problemen

Een uitzonderlijke periode van prijsverhogingen dus. Maar ook eentje waar je op kon wachten. Want fabrikanten hebben al maanden te maken met allerhande – prijzige – problemen in de gehele ‘keten’: van veel duurdere agrarische grondstoffen als palmolie of cacao tot schaarste van verpakkingsmaterialen als karton.

Deels vangen de bedrijven dit zelf op, bijvoorbeeld door over te stappen op goedkopere ingrediënten. „Maar op een gegeven moment werd het duidelijk dat er flink wat prijsverhogingen aan zouden moeten komen”, zegt Robert Jan Vos, analist van ABN Amro.

De problemen waar waarschijnlijk zo’n beetje alle fabrikanten nu mee te maken hebben, zijn grotendeels terug te voeren op de uitbraak van het coronavirus.

Zo raakte het containervervoer sinds het begin van de pandemie ontregeld en is nog steeds „gigantisch” duur. Zeker nu China weer nieuwe coronamaatregelen treft. En dat terwijl juist veel non food-grondstoffen, zoals verpakkingsmateriaal aluminium, uit Azië moeten komen.

En het heropstarten van de wereldeconomie na de lockdownperiode zorgt voor een tekort aan arbeidskrachten en hoge brandstofprijzen.

Maar wanneer gaat de consument dit allemaal merken? Of mérkt die het al?

Dat zou je denken wanneer een bedrijf als Unilever prijzen met 4 procent verhoogt en bijna niemand in Nederland helemaal géén Unilever-producten in huis heeft (controleer dit gerust).

Opkomende economieën

Maar die conclusie is niet zomaar te trekken. Die 4 procent is een gemiddelde: de regionale verschillen zijn groot, benadrukte Jope. In opkomende economieën stegen de prijzen flink harder dan bijvoorbeeld in Europa.

Daarbij zit er tussen de fabrikanten en de consument nog een andere belangrijke schakel: de retail, met name de supermarkten.

Vanwege concurrentiegevoeligheid praten supermarkten niet graag over prijzen, maar branchevereniging CBL stelt wel dat er „uiteraard” een relatie is tussen het duurder worden van grondstoffen en de prijzen aan de kassa.

Vaak is er sowieso sprake van een „kusseneffect” van een paar maanden tussen bijvoorbeeld duurdere grondstoffen en duurdere boodschappen, zegt Robert Jan Vos. Als de palmolie vandaag duurder wordt, volgen de shampoo en de pindakaas niet meteen morgen al. Het vertragingseffect komt bijvoorbeeld doordat supermarkten en fabrikanten contracten voor een bepaalde periode afsluiten.

Daarbij kan het volgens hem ook gebeuren dat sommige retailers prijzen aan de kassa nog even kunstmatig laag houden, om zich te onderscheiden van de concurrentie.

„Maar uiteindelijk, en dat is eigenlijk met alles zo, betaalt de consument het natuurlijk gewoon.”