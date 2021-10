Bezoek aan onbekende werelden in een psychiatrisch ziekenhuis

‘Denk je dat je gek had kunnen zijn?” vraagt Nicolaas Veul aan Tim den Besten. Den Besten denkt dat hij „net aan het goede randje” is gebleven. De programmamakers staan in de tuin van psychiatrisch ziekenhuis De Grote Beek. Er loopt een vrouw op hen af die luidkeels zingt: „Die zoenen op het zebrapad/ Dat mag niet lieve schat”. De schouders van Den Besten beginnen al mee te deinen, maar de vrouw loopt het duo straal voorbij.

Twee jaar geleden werkten Veul en Den Besten op een middelbare school voor de sublieme serie 100 dagen voor de klas; nu lopen ze honderd dagen stage in wat vroeger het Rijkskrankzinnigengesticht Eindhoven heette. De bedachtzame Veul wordt geplaatst op de gesloten afdeling, de immer expressieve Den Besten bij mensen met een lichte verstandelijke beperking, die daarbij vaak een stoornis of verslaving hebben. De VPRO-programmamakers hebben tegengestelde temperamenten, maar delen de overgave waarmee ze onbekende werelden proberen te doorgronden. De beginaflevering van 100 dagen in je hoofd was geweldig.

Veul krijgt het dadelijk voor de kiezen als hij Musal ontmoet, een vriendelijke man met een grijze baard van wie de verpleging wil weten of zijn kamer al klaar is. Dat is niet het geval en dus wordt de nieuwbakken stagiair gevraagd om even te helpen met schoonmaken. Veul weet niet wat hij ziet. „Dat is, eh… ontlasting.” En braaksel, vult de verpleegkundige aan. Veul: „Op de muren!” Even later staat de programmamaker dapper te dweilen.

Altijd iets gekker

Den Besten, wiens kracht bij reguliere interviews is dat hij altijd iets gekker is dan zijn gesprekspartners, probeert bij het ontbijt contact te maken met een vrouw. Ze reageert eerst afwerend, maar vertelt uiteindelijk over haar twee uit huis geplaatste kinderen en haar drankprobleem. „Hoe gaat dat dan,” wil Den Besten weten. „Drink je dan zo een hele fles leeg?” Openhartig vertelt de vrouw verder over hoe alles in haar leven best goed ging tot de kinderen kwamen.

Het is wat de nietsvermoedende kijker een prettig Den Besten-gesprek zou noemen: ontspannen van toon over schrijnende zaken. Maar even later moet Den Besten bij zijn begeleider komen: hij was te hard van stapel gelopen, de impact van zo’n gesprek is enorm voor de cliënt. „Check. Stoute Tim,” grapt hij, maar de schrik is van zijn gezicht te scheppen. Later klaagt hij zijn nood bij zijn vriend: „Ik kan over een grens gaan die totaal vaag voor mij is.” Daarna zien we hem over eieren lopen. Het is duidelijk dat de programmamakers in deze serie ook hun eigen hoofd leren kennen.

Ramses Shaffy

Even eerder hadden we al een scène gehad waarbij de tranen je in de ogen sprongen; vijf minuten televisie die in hun eentje de investering van die honderd dagen al waard zijn. Veul is op de kamer uitgenodigd door de vriendelijke Amsterdammer Benno, die vroeger naar elke thuiswedstrijd van Ajax ging, maar nu al 27 jaar in Eindhoven zit. In Amsterdam ging het niet goed met hem. Kent Veul dat liedje van Ramses Shaffy? Ze luisteren samen naar Sammy. Waarom gaat dit over jou, wil Veul weten. „Luister naar de tekst!” zegt Benno. „Ik liep net zo gebogen.”

„Ik word bloednerveus van jullie”, zegt Benno vriendelijk. Hij wordt bloednerveus van alle mensen. Dan verklaart hij: „Ik moet lijden in deze wereld.” Die tekst blijkt afkomstig van een briefje vol doorhalingen in zijn hand. Heeft hij dat zelf bedacht? „De onzichtbare mannen zeggen dat tegen me.” Hij wijst op de instructies die aan de muur hangen. „Zie ik degene die het zegt? Heb ik hem aan de telefoon? Nee? Dan is het niet waar.”

„Begint dan hier die andere wereld?” vraagt Veul zich even later af. We zien Benno nu in zijn kamer zitten, alleen. Zevenentwintig jaar geleden is hij door een deur in zijn hoofd die andere wereld ingegaan. En toen is de deur in het slot gevallen.