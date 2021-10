Acteur Alec Baldwin schiet per ongeluk cameravrouw dood op filmset

De Amerikaanse acteur Alec Baldwin heeft donderdag net buiten Santa Fe per ongeluk een cameravrouw doodgeschoten op de filmset van een nieuwe western waarin hij een hoofdrol speelt. Dat hebben de autoriteiten van de staat New Mexico in de nacht van donderdag op vrijdag bekendgemaakt, melden Amerikaanse media. De regisseur van de speelfilm raakte gewond.

De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De 63-jarige acteur gebruikte een vuurwapen als rekwisiet op de set van de film Rust. Het is onduidelijk of er per ongeluk kogels in het rekwisiet zijn geplaatst of dat er iets in de loop zat dat de twee crewleden trof. Volgens de Amerikaanse entertainmentsite TMZ hadden er losse flodders in het vuurwapen moeten zitten.

Cameravrouw Halyna Hutchins (42) is meteen na het schietincident naar het ziekenhuis in New Mexico gebracht, waar ze kort daarna overleed. Hoe het gaat met Joel Souza (48), de gewonde regisseur, is nog niet duidelijk. De politie van Santa Fe County in New Mexico zegt dat er vooralsnog niemand is aangeklaagd en dat er niemand is aangehouden.

Op de vlucht

Baldwin is zowel de producent als een van de hoofdrolspelers van de nieuwe westernfilm Rust. Het verhaal gaat over een dertienjarige jongen die per ongeluk een lokale boer doodt. Samen met zijn opa (Baldwin), die vervreemd is geraakt van de familie, slaat hij op de vlucht. De andere producent van de film is Frances Fisher, die ook een hoofdrol speelt in Rust.

Eind jaren tachtig brak Baldwin door met films als Beetlejuice van Tim Burton en Miami Blues van George Armitage. Voor zijn rol in de televisieserie 30 Rock, die tussen 2006 en 2013 werd uitgezonden, won hij twee keer een Emmy en drie Golden Globes. Ook voor zijn rol als Donald Trump in het televisieprogramma Saturday Night Live won de acteur een Emmy. Op social media had Baldwin meermaals een woordenwisseling met Trump.