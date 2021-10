Acht Russische spionnen bij de NAVO, maar ophef blijft uit

In Londen staat hij dit najaar groot op de rode dubbeldekkers, net als bij eerdere premières: James Bond. Maar voor de meeste recensenten is de nieuwe Bond-film een milde kwelling. De Standaard gaf No time to die één ster.

In Brussel ontrolde zich deze herfst ook een échte spionageaffaire, maar ook die lokte slechts lauwe reacties uit.

Van de twintig Russische diplomaten die bij de alliantie geaccrediteerd waren, werden er deze maand opeens acht ontmaskerd als spion. De NAVO kwam tot dat inzicht op basis van concrete aanwijzingen, zei secretaris-generaal Jens Stoltenberg. Wie de spionnen had bespioneerd en of er sprake was van een heterdaadje, zei Stoltenberg niet. Wel zei hij dat de spionage in een patroon past van een regime dat thuis de bevolking onderdrukt en zich in het buitenland agressief opstelt.

Op de uitwijzing van de Russen volgde – vaste regel in het diplomatieke verkeer – een gepast antwoord. Maandag sloot Rusland NAVO-kantoortjes in Moskou en trok de resterende NAVO-‘diplomaten’ terug.

Volgens Stoltenberg is met de kwestie een nieuwe dieptepunt bereikt in de relatie tussen Rusland en de NAVO – „het diepste punt sinds het einde van de Koude Oorlog”. Maar een schandaal werd het niet.

Het helpt niet dat er geen details zijn uitgelekt die de verontwaardiging kunnen voeden. Het gaat bovendien om Rusland: had iemand na spionage bij de OPCW in Den Haag nog iets anders verwacht? De vraag is eerder waarom die Russische diplomaten in Brussel zo lang hun gang mochten gaan.

De diplomaten in Brussel en de NAVO-kantoortjes in Moskou waren overblijfselen uit een tijd waarin het Westen nog geloofde dat dialoog tussen NAVO en Moskou op den duur tot een betere relatie zou leiden. Die tijd is eigenlijk al lang voorbij. De NAVO staat nog steeds open voor gesprek, maar Rusland laat een uitnodiging al achttien maanden onbeantwoord.

Met de sluiting van de kantoren valt het gesprek met Rusland overigens niet stil. In juni vloog president Poetin naar Genève om de Amerikaanse president Biden te ontmoeten en de basis te leggen voor een nieuwe strategische dialoog. Er komt wel een einde aan een stroef diplomatiek experiment. Ook in de jaren dat de Russen in Brussel wel aanschoven, klaagden NAVO-diplomaten dat er niet met ze te praten viel.

Ach Rusland, is het niet sowieso een vijand van weleer, ingehaald door de nieuwe dreiging China? Russische spionage, dat is eerder iets uit de tijd van telefooncellen, niet uit de tijd van Weibo en TikTok.

Toch is het link Poetin af te doen als de schurk van gisteren. Michael Kofman, gespecialiseerd in Russische defensie, zet in Foreign Affairs nog eens op een rij waarom Moskou, ondanks een vergrijzende bevolking, braindrain en een bescheiden economie die draait op fossiele brandstof, gevaarlijk blijft. Verkijk je niet op demografie, zegt hij, en die fossiele brandstof zou nog weleens langer nodig kunnen zijn dan gedacht.

Bovendien is de Russische krijgsmacht een serieuze tegenstander en is het niet gezegd dat Rusland een democratie wordt als Poetin ooit van het toneel verdwijnt. Het zou, waarschuwt hij, een blunder zijn voor de VS en NAVO om alle aandacht nu te richten op China en de Russische dreiging te verwaarlozen.

Zo bezien is de spionnenkwestie een waarschuwing: gevaar houdt aan. Donderdag besloot de NAVO tot een nieuw masterplan om het grondgebied te verdedigen tegen Russische aanvallen op meerdere fronten.

Redacteur geopolitiek Michel Kerres en Oost-Europa-deskundige Hubert Smeets schrijven hier afwisselend over de kantelende wereldorde.