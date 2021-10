15-jarige verdachte van fataal tramincident Den Haag langer vast

De 15-jarige jongen die wordt verdacht van betrokkenheid bij het tramincident in Den Haag waarbij een man om het leven is gekomen, blijft langer vastzitten. De rechter-commissaris heeft zijn voorarrest vrijdag met twee weken verlengd. Het Openbaar Ministerie verdenkt de jongen van doodslag, omdat hij een man zou hebben geduwd, waarna die onder een aanrijdende tram terechtkwam en stierf. Het incident gebeurde maandagavond.

Volgens justitie was de minderjarige zich bewust van de situatie en wist hij dat er een tram naderde. Het slachtoffer, een 39-jarige Poolse man zonder vaste woon- of verblijfplaats, belandde onder de tram en stierf uiteindelijk aan zijn verwondingen. Het OM stelt op basis van onderzoek dat de man de jongen verschillende keren benaderde, maar wat hij precies heeft gezegd is niet bekend.

Maandagnacht en dinsdag hebben zich drie jongens gemeld op het Haagse politiebureau; twee van hen zijn inmiddels vrij. Justitie verdenkt hen nog wel van het „verlaten van een hulpbehoevende”. Mogelijk zijn de jongens (15 en 18 jaar) weggelopen na het fatale tramincident. Daarna zijn politie en justitie een zoekactie geopend, waarbij ze burgers opriepen uit te kijken naar de verdachten. Zaterdag is in Den Haag een stille tocht voor de Poolse man die omkwam bij het tramincident. De optocht is georganiseerd door Stichting Onze Solidariteit.