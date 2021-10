Willem van de Velde en zoon: schilders met zeebenen

Als een soort embedded verslaggever was de zeventiende-eeuwse schilder Willem van de Velde aanwezig bij grote zeeslagen van de Hollandse vloot. De admiraliteit zorgde voor een klein zeilschip, van waaruit hij de gevechtshandelingen van dichtbij kon bestuderen. Hierdoor kon Van de Velde de manoeuvres en kanonnades en, dat vooral, de deelnemende schepen zelf op uiterst gedetailleerde wijze vastleggen. Ter plekke maakte hij voorbereidende tekeningen op rollen papier, waar hij soms aantekeningen op maakte. Aan wal zal hij eerst ooggetuigenverslag hebben uitgebracht bij de militaire autoriteiten om daarna zijn tekeningen uit te werken tot schilderijen.

De vlotte schetsen die het vuur van de strijd in pen en penseel vastleggen, behoren tot de aantrekkelijkste werken in een prachtig overzicht dat het Scheepvaartmuseum, voor het eerst, wijdt aan Willem van de Velde en zijn zoon met precies dezelfde naam. Met een kleine honderd tekeningen, pen- en olieverfschilderijen uit de eigen collectie en uit andere musea in Nederland en Engeland, geeft de expositie een beeld van de grote productie van de Van de Veldes. Twee onlangs door het Scheepvaartmuseum verworven wandtapijten naar ontwerp van Willem de oude, illustreren de slag bij Solebay (1672) tussen de Nederlandse vloot onder leiding van Michiel de Ruyter en een Engels-Franse alliantie.

Willem van de Velde de Oude, Episode op de slag bij de Sont (ca. 1660) Foto Igor Roelofsen/ Twycer/ Stedelijk Museum Alkmaar

Penschilderij

Zeegezichten vormden destijds een nieuw genre, waarbij schepen op onstuimige baren en zeemonsters vaak de symboliek in zich droegen van het ongewisse levenspad. Met zijn realistische schilderijen pakte Willem van de Velde de oude (1611-1693) het heel anders aan. Bij de liefhebbers werd hij vooral beroemd om de nieuwe vinding van het penschilderij. Op grote geprepareerde panelen maakte Van de Velde met pen en inkt verbluffend nauwkeurige portretten van schepen met hun ingewikkelde tuigage en vaak rijkversierde spiegels.

Detail uit Willem van de Velde de Oude’s Episode op de slag bij de Sont (ca. 1660) met links Willem zelf in zijn galjoot Foto Igor Roelofsen/ Twycer/ Stedelijk Museum Alkmaar

Een hoogtepunt in het genre is een speciaal voor de expositie gerestaureerd, maar liefst drie vierkante meter groot, penschilderij van een episode uit de zeeslag in de Sont tussen Nederlandse en Zweedse schepen. Als om de getrouwheid ervan te benadrukken, en misschien ook uit trots op zijn eindeloze gepriegel aan de minutieus weergegeven voorstelling, heeft Van de Velde zichzelf in zijn eigen scheepje linksonder in de compositie opgenomen.

Samen met zijn zoon Willem de jonge (1633-1707) had Van de Velde een succesvol atelier in Amsterdam. Maar in het rampjaar 1672 toen Nederland werd aangevallen door Frankrijk, Engeland en twee Duitse bisdommen, stagneerde de kunstmarkt in de Republiek. Vader en zoon Van de Velde maakten gebruik van een oude uitnodiging van de Engelse koning om aan diens hof te komen werken. Door een overmaat aan vaderlandsliefde werden ze er kennelijk niet gehinderd.

Willem de oude had de Slag bij Solebay aan de zegevierende Nederlandse zijde meegemaakt, maar had er geen probleem mee die later als een Engelse overwinning in beeld te brengen.

In 1676 maakte zijn zoon in opdracht van de hertog van York een serie van twaalf grote schilderijen van overwinningen van de Engelse vloot. Een groot doek toont hoe de Nederlanders in 1666 bij Terschelling werden vernederd toen op last van de Engelse commandant honderdzeventig koopvaardijschepen in brand werden gestoken. Zo aten de Van de Veldes letterlijk van twee wallen.

Thomas Poyntz en Willem van de Velde de Oude, The Burning of the Royal James (Later in the Day), 1685-1688, wandkleed, 4,57 x 3,30 meter)

Willem van de Velde de Jonge, ‘Het verzamelen van de Nederlandse vloot voor de Vierdaagse Zeeslag’ (1670) Foto Moveo Art Collection

Beeldende kunst Willem van de Velde & zoon T/m 27/3. Het Scheepvaartmuseum, Amsterdam. Inl: hetscheepvaartmuseum.nl ●●●●●