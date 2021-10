Unilever-topman: inflatiepiek pas volgend jaar

Unilever-producten zijn de laatste maanden flink duurder geworden. De levensmiddelenfabrikant heeft te lijden onder hoge grondstofprijzen die ook steeds meer aan consumenten worden doorberekend. De prijzen van Unilever-producten – van shampoo en wasmiddel tot ijs – stegen het afgelopen kwartaal met gemiddeld 4,1 procent, bleek uit de presentatie van de cijfers. Dat is aanzienlijk meer dan de 1,6 procent van het tweede kwartaal.

Bestuursvoorzitter Alan Jope sprak van stijgingen in grondstofprijzen „die we al twintig jaar niet gezien hebben”, over een heel breed spectrum: van landbouw- en petrochemische producten, tot transport en papier en karton. De oorzaken daarvoor zijn uiteenlopend, zei Jope. Zo stegen kartonprijzen vanwege de populariteit van pakketbezorging en werd palmolie onder meer duurder vanwege reisbeperkingen van arbeiders tijdens de coronapandemie.

Het einde van de inflatie is volgens Jope nog niet in zicht. „Wij verwachten de piek ergens in het tweede kwartaal van volgend jaar.”

De Unilever-topman noemde hogere consumentenprijzen „de laatste maatregel” die het bedrijf wil nemen. Unilever – maker van Dove, Ben & Jerry’s en Omo – nam de afgelopen maanden andere stappen om de stijgende kosten op te vangen, zoals vroeg inkopen en overstappen op andere, goedkopere ingrediënten. In totaal zal daarmee dit jaar zo’n 2 miljard euro worden bespaard, aldus Jope.

Coronamoeilijkheden

Toch was het volgens Jope ook nodig om de prijzen het afgelopen kwartaal met 4 procent te verhogen. Vooral opkomende landen met een instabiele munt zullen dat bovengemiddeld voelen, zei hij.

Ook andere levensmiddelenbedrijven zuchten onder dure grondstoffen – en verhogen hun eigen prijzen. Het Zwitserse Nestlé – Nespresso, Maggi en Kitkat – heeft zijn prijzen met ruim 2 procent verhoogd, bleek woensdag uit de kwartaalcijfers. En het Amerikaanse Procter & Gamble – Pampers, Ariël en Gillette – waarschuwde woensdag ook dat het de prijzen van meer producten gaat verhogen.

Unilevers omzet in het derde kwartaal kwam uit op 13,4 miljard euro, 4 procent hoger dan dezelfde periode in 2020. In alle productcategorieën – voeding, beauty en verzorging, schoonmaak- en wasmiddelen – liep de verkoop met gemiddeld 1,5 procent terug. Jope weet dat voor een groot deel aan coronamoeilijkheden in Zuidoost-Azië.

