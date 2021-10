Turks OM eist tien jaar cel tegen Nederlandse rapper Murda

Turkse justitie heeft donderdag een celstraf van tien jaar geëist tegen de Nederlandse rapper Önder Doğan, beter bekend als Murda. De Turkse autoriteiten willen de rapper vervolgen omdat hij drugsconsumptie zou hebben aangemoedigd in zijn rapteksten. Maandag werd Murda gearresteerd op het vliegveld in Istanbul. Na een nacht in de cel zou hij zijn vrijgekomen, terwijl het Openbaar Ministerie (OM) in het land onderzoek naar hem deed. Dat is volgens Turkse media nu afgerond.

Het is onduidelijk of de Turkse autoriteiten Murda daadwerkelijk kunnen vastzetten, volgens zijn management heeft hij immers geen Turks paspoort. Wel heeft hij Turkse wortels en rapt hij geregeld in die taal. De Turkse aanklager stelt dat hij is aangehouden vanwege de nummers Pahali en Eh Baba, waarvan hij er een onlangs rapte in het televisieprogramma The Voice Rap in Turkije. In dat programma is Murda jurylid. Aanvankelijk zou de rapper deze week een optreden geven voor 2.500 toeschouwers, maar na zijn arrestatie ging dat niet door. In afwachting van zijn proces mag Murda het land niet verlaten.

Murda bracht recent een album uit met de Turkse rapper Ezhel, die drie jaar terug werd aangehouden vanwege het verheerlijken van drugsgebruik. Een eerdere samenwerking met Ezhel in 2019 zorgt voor de doorbraak van Murda in Turkije; hun nummer Aya vindt binnen enkele weken miljoenen luisteraars. Ook andere nummers van de rapper bleken populair in binnen- en buitenland en werden miljoenen keren gestreamd. Murda werkte in het verleden samen met andere artiesten als Ronnie Flex, Jandino Asporaat en Kraantje Pappie.