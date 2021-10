Trump wil eigen Twitter-alternatief lanceren en heeft al een naam: ‘TRUTH Social’

Om „de tyrannie van Big Tech te bestrijden” gaat Donald Trump zijn eigen sociale medium oprichten: ‘TRUTH Social’. Dit heeft de oud-president woensdag bekendgemaakt. „We leven in een wereld waarin de Taliban wel een enorme aanwezigheid op Twitter hebben, maar je favoriete Amerikaanse president er het zwijgen is opgelegd”, aldus de zakenman-politicus in het perscommuniqué van de Trump Media and Technology Group (TMTG).

Trump gaat voor de oprichting van zijn kersverse mediagroep een fusie aan met Digital World Acquisition Group, dat al genoteerd was aan de technologiebeursindex Nasdaq. Het gecombineerde vermogen van TMTG zou 1,7 miljard dollar bedragen en Trump wordt de hoogste baas van het bedrijf, dat geregistreerd staat op het adres van zijn privéclub Mar-a-Lago in Zuid-Florida.

‘TRUTH Social’ – slogan: ‘Volg de Waarheid’ – moet volgende maand beschikbaar komen in de appstore van Apple, aanvankelijk alleen als testversie voor een selecte groep ‘genodigden’. In het eerste kwartaal van 2022 moet het kanaal landelijk worden gelanceerd. De applicatie prijst zichzelf aan als „Amerika’s ‘grote tent’ sociale-mediaplatform, dat een open, vrij en eerlijk mondiaal gesprek aanmoedigt, zonder te discrimineren op basis van politieke ideologie.”

Daags na de door hem geïnstigeerde Capitool-bestorming, begin dit jaar, werd Trump verbannen van grote techplatforms als Twitter, Facebook en YouTube. Ook het hem altijd loyale Fox News nam enige afstand. Sindsdien speculeert Trump over een eigen communicatiekanaal, op het internet dan wel op kabeltelevisie. Voormalig reality-tv-ster Trump zou echter geen eigen zender meer ambiëren. Wel wil zijn nieuwe mediabedrijf een on-demand videokanaal opzetten met „niet-woke” nieuws- en vermaaksprogramma’s.

Schaduwregering van Big Tech

Vooral het verlies van zijn favoriete megafoon Twitter, dat zijn account „definitief” ophief, lijkt een groot gemis voor Trump. Na zijn vertrek uit het Witte Huis lanceerde hij aanvankelijk een eigen website, ‘Office of the Former President’, later omgedoopt tot ‘Office of the 45th president’. Op deze verder nogal kale website plaatste hij korte verklaringen, die niet zelden lazen als tweets: uithalen naar zijn opvolger Biden of de in zijn ogen te slappe Republikeinse partijgenoten. Sinds juli verscheen op 45office.com echter geen enkel bericht.

Ook de overstap van sommige Trump-getrouwen naar het alt-right Twitter-alternatief Parler kreeg nooit veel navolging. De aantrekkingskracht van Twitter blijft dat links en rechts elkaar op dit platform tegenkomen, om te debatteren of ruziën. Parler bleef een rechtse echokamer en kampt met technische problemen.

Trumps leugens over de nimmer bewezen verkiezingsfraude die hem het presidentschap zou hebben gekost, bereiken ondertussen ook zonder Twitter wel de publieke opinie. Een meerderheid van het Republikeinse electoraat gelooft, volgens peilingen, dat Biden zijn stembuszege dankt aan gesjoemel. China, Venezuela, het World Economic Forum, stemmachineleverancier Dominion en de Wereldgezondheidsorganisatie zijn in dit complotdenken de vaakst terugkerende slechteriken.

Ook Big Tech wordt door veel rechtse Amerikanen inmiddels gezien als een linkse ‘schaduwregering’, omdat Silicon Valley complottheorieën weert of van waarschuwende etiketten en factchecks voorziet. Trump: „Iedereen vraagt: waarom staat er niet iemand op tegen Big Tech? Nou, we gaan dit spoedig doen.”