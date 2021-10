Staat moet uitspraken officier over Yehudi Moszkowicz rectificeren

De Nederlandse staat moet uitspraken van een officier van justitie over advocaat Yehudi Moszkowicz in twee dagbladen rectificeren. Officier van justitie George Rasker suggereerde dat Moszkowicz advocaat was van een criminele organisatie, waardoor de reputatie van de advocaat is aangetast. Dat oordeelt de rechtbank van Den Haag donderdag in een kort geding dat was aangespannen door Moszkowicz. Rasker deed de volgens de rechter in augustus „onrechtmatige” uitspraken over een drugszaak waarin de raadsman twee Britse verdachten bijstond. Het AD en Het Parool citeerden de aanklager in artikelen.

Rasker stelde onder meer dat het opmerkelijk was dat beide verdachten ondanks sommige tegengestelde belangen werden verdedigd door dezelfde advocaat. Eerder hadden de Britten een andere advocaat. Hun overgang naar dezelfde raadsman deed denken aan de handelswijze uit het boek Narconomics, How to run a drug cartel, aldus de officier. Rasker suggereerde dat Moszkowicz erop zou toezien dat beide verdachten niet te veel informatie over elkaar of hun omgeving zouden loslaten. De advocaat was zelf niet aanwezig bij de zitting, maar reageerde tegen Het Parool dat sprake was van „glasharde leugens”.

Moszkowicz spande vervolgens een zaak aan tegen de staat. De rechter stelt hem donderdag in het gelijk: de staat moet de proceskosten van de advocaat betalen en binnen vijf dagen een rectificatie plaatsen in het AD en Het Parool. Volgens de rechter heeft de officier de indruk gewekt dat hij Moszkowicz „als advocaat van een criminele organisatie ziet”. Daar heeft justitie geen bewijs voor geleverd, aldus de rechter in het vonnis. De strafzaak in kwestie draaide om een cocaïnevondst van bijna 60 kilo bij de Britten. Het is nog niet bekend of de staat in hoger beroep gaat tegen de uitspraak.