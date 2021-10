Politiek verslaggever Ron Fresen is ongeneeslijk ziek, stopt in 2022 bij NOS

Politiek verslaggever Ron Fresen is ongeneeslijk ziek en stopt binnenkort met zijn werk als duider voor het NOS Journaal. In een interview met de Volkskrant, dat donderdag online is verschenen, vertelt de verslaggever dat hij prostaatkanker heeft.

Al enkele jaren lijdt Fresen aan prostaatkanker, en hield dat eerst verborgen tijdens zijn werk op het Binnenhof. Op zijn 47ste was hij al ziek, in 2018 bleek de ziekte te zijn teruggekomen en uitgezaaid. De nu 62-jarige journalist onderging een chemokuur, die hem volgens zijn artsen nog anderhalf tot twee jaar te leven geeft: „Bij uitgezaaide prostaatkanker is het een kwestie van rekken en erbij blijven”, zegt hij in het interview.

Fresen blijft tot 1 mei werkzaam als politiek duider voor de NOS. In die hoedanigheid kan hij voor het Journaal van 20.00 uur nog verslag doen van de formatie en de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Over zijn huidige baan, die hij sinds 2014 vervult, zegt hij tegen de Volkskrant: „Ik vind het een prachtbaan en heb het altijd met veel passie en energie gedaan.” Hij stelt met „een heel dubbel gevoel” uit te kijken naar zijn vertrek. In het besluit om te stoppen liet hij ook meewegen dat zijn „enthousiasme over de politiek en de journalistiek afnam” en dat hij zich steeds meer ergert over de toon van zowel het politiek debat als de verslaggeving daarover.

Fresen kwam in 2004 in dienst bij de NOS, na vier jaar als hoofdredacteur te hebben gewerkt bij TV West, later Omroep West. Over zijn jaren bij de Haagse redactie van de NOS schreef hij een boek, dat volgende week verschijnt. Daarin schrijft hij ook over zijn ziekte. in zijn laatste jaren wil hij meer tijd met zijn familie doorbrengen.