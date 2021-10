Politie pakt 60 Duitse fans op in Rotterdam: ‘Op zoek naar Feyenoord-supporters’

De politie heeft vroeg op donderdagavond in de Rotterdamse wijk Lombardijen zo’n zestig Duitse voetbalsupporters opgepakt voorafgaand aan de Conference League-wedstrijd van Feyenoord tegen Union Berlin. Dat meldt de politie op Twitter. De arrestanten zijn overgebracht naar een politiebureau.

De arrestaties zijn volgens de politie verricht om een confrontatie met Nederlandse supporters te voorkomen. De zestig „waren op zoek naar Feyenoord-supporters om met hen de confrontatie aan te gaan”, schrijft de politie. De supporters die waren meegereisd met Union Berlin hadden voor die dreigende confrontatie „ook de nodige attributen” bij zich.

De arrestaties volgen een dag nadat een groep Nederlandse hooligans in een Rotterdams restaurant werknemers en bestuurders van de Duitse voetbalclub hadden aangevallen. De delegatie kreeg onder meer stoelen en andere voorwerpen naar zich toe gegooid. Zowel Feyenoord als de Nederlandse voetbalbond KNVB zeiden de aanval te betreuren. „Ook voor Feyenoord is dit een verschrikkelijk incident, omdat de daders zich volkomen ten onrechte kenbaar maakten als supporters van Feyenoord”, schreef de KNVB donderdag in een verklaring.

Feyenoord won de wedstrijd tegen Union Berlin, de huidige nummer vijf van de Duitse Bundesliga, donderdagavond in De Kuip met 3-1. Doelpuntenmakers voor Feyenoord waren Alireza Jahanbakhsh, Bryan Linssen en Luis Sinisterra. Taiwo Awoniyi scoorde voor Union Berlin. In dezelfde Europese competitie won Vitesse knap met 1-0 van de Engelse club Tottenham Hotspur dankzij een doelpunt van Maximilian Wittek. De wedstrijden van PSV (thuis tegen AS Monaco) en AZ (uit bij CFR Cluj) zijn op moment van schrijven nog bezig.