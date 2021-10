Plotseling vliegverbod overvalt Nederlanders in Marokko

Voor Nederlanders is het donderdag veel moeilijker geworden een vliegbestemming in Marokko te bereiken. Sinds middernacht (van woensdag op donderdag) was het al niet meer mogelijk rechtstreeks van en naar Marokko te vliegen, dit als gevolg van een plotseling verbod van de Marokkaanse autoriteiten.

En deze donderdag kwamen daar nieuwe beperkingen bij voor passagiers die via een omweg, bijvoorbeeld via België, naar Marokko wilden reizen. Reisorganisatie Taoufik, actief op de route Nederland-Marokko, zei tegen NRC deze omweg niet meer te faciliteren. De organisatie is bang dat bijvoorbeeld Marokkanen met een Nederlands paspoort die onder meer via Brussel naar Tanger of Marrakech willen vliegen in België worden tegengehouden. Een medewerker van de Utrechtse vestiging: „Niet alleen Nederland, maar ook Nederlanders staan op de zwarte lijst. Ze worden nu al tegengehouden bij het inchecken als ze een omweg proberen te vinden naar Marokko.” Het Marokkaanse consulaat zei echter donderdagmiddag tegen nu.nl dat de indirecte route naar Marokko via bijvoorbeeld Portugal en België nog steeds openstaat.

Woensdag werd bekend dat de Marokkaanse autoriteiten direct en voor onbepaalde tijd het luchtruim sluiten voor vluchten van en naar Nederland, Duitsland en Verenigd Koninkrijk. De Marokkaanse overheid gaf daarvoor geen enkele reden. Een Marokkaanse nieuwssite meldde dat het een voorzorgsmaatregel zou zijn tegen de verspreiding van een nieuwe variant van het coronavirus. Die zou in het Verenigd Koninkrijk al zijn opgedoken.

De plotselinge maatregel zorgde voor grote consternatie in de Nederlands-Marokkaanse gemeenschap. „De telefoon staat hier niet stil”, zegt Sarah (ze wil niet met haar achternaam in de krant) van Taoufik Reizen in Amsterdam. „Mensen zijn bezorgd over familieleden die in Marokko zitten en graag terug willen. Het vliegverbod komt uit het niets, men had dit niet verwacht. Nederland heeft geen code rood, en er is ook geen vooraankondiging gedaan. Niemand die het begrijpt.”

Minstens tien dagen

Vanuit de Marokkaanse reiswereld kwamen donderdag berichten dat reizigers met een Nederlands paspoort die via een omweg naar Marokko willen, eerst moesten bewijzen dat ze ten minste tien dagen in het betreffende land hadden verbleven. Deze berichten werden niet bevestigd door de Marokkaanse autoriteiten. Een vraag hierover van NRC aan de Marokkaanse ambassade werd niet beantwoord.

Om aan onduidelijkheid voor Nederlandse paspoorthouders een eind te maken, besloot Taoufik – dat veel samenwerkt met Air Arabia en Royal Air Maroc – de omwegen vanuit Nederland richting Marokko vanaf donderdag niet meer te faciliteren. Omgekeerd, richting Nederland, gebeurt dat nog wel. „De vluchten vanuit Marokko naar België zijn al bijna volgeboekt”, aldus de medewerker van Taoufik. „Als alternatieven worden nu ook Parijs of Madrid geprobeerd. Mensen doen er echt van alles aan om vanuit Marokko alsnog Nederland te bereiken.” Donderdagavond meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken op Twitter dat Marokko op korte termijn een aantal commerciële vluchten gaat toestaan waarmee Nederlanders direct naar huis kunnen vliegen.

Rachida Kouchani (28) reisde dinsdag vanuit Nederland naar het zuiden van Marokko, waar ze net voor het vliegverbod aankwam. Kouchani is daar op bezoek bij haar oma, haar ouders kwamen al eerder. Hoewel ze geluk had net op tijd in Marokko te zijn gearriveerd, „verloopt mijn bezoek stressvol”, vertelt ze via een gebrekkige telefoonlijn. „Dat komt vooral omdat we schrokken van de maatregel, niemand hier iets uitlegt en we niet weten of we terug kunnen komen naar Nederland.” Kouchani wil begin november terug naar Nederland.

Na de Marokkaanse maatregel van woensdagnacht heeft Transavia alle vluchten vanuit Nederland op Marokko tot 27 oktober geannuleerd. Daarvan worden „minstens vijfduizend passagiers de dupe, schat ik”, zegt een woordvoerder.

De gedupeerden krijgen van Transavia hun geld terug of het aanbod voor een alternatieve vlucht. Afgelopen week waren er tot aan woensdagavond 3.500 mensen via Transavia naar Marokko vertrokken. Door de herfstvakantie is het volgens Transavia en Taoufik drukker dan doorgaans, zij het niet zo druk als in de zomervakantie. Behalve veel gepensioneerden gingen in de herfstvakantie ook veel jongere Marokkaanse Nederlanders naar Marokko.

In Marokko is iets meer dan de helft van de mensen (56,7 procent) gevaccineerd. Dat ligt hoger dan het gemiddelde in de wereld. Bij het begin van de coronacrisis, maart 2020, zaten in Marokko ook al veel reizigers vast die wilden terugvliegen naar Nederland. Sommigen zaten er zelfs maanden.

Met medewerking van Niki Korteweg