OM verdenkt 15-jarige jongen van doodslag bij fataal tramongeluk

Justitie verdenkt een 15-jarige jongen uit Den Haag van doodslag omdat hij eerder deze week een man voor de tram zou hebben geduwd, waarna het slachtoffer stierf. De minderjarige wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, zo maakt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag bekend. Twee andere verdachten van 15 en 18 jaar zijn vrijgelaten. Het OM verdenkt hen niet langer van het veroorzaken van een dodelijk incident, maar wel van het „verlaten van een hulpbehoevende”, omdat ze mogelijk zijn weggelopen nadat de man onder de tram terechtkwam en daarna aan zijn verwondingen stierf.

Het incident gebeurde maandagavond in Den Haag. Het slachtoffer was een 39-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij zou de jongens „meerdere keren” hebben opgezocht in de buurt van de tramhalte. Een justitiewoordvoerder zegt dat de man de jongens verschillende keren zou hebben benaderd, maar het is niet bekend wat hij tegen ze heeft gezegd. Vervolgens heeft de 15-jarige de man volgens justitie geduwd, waarna hij viel en voor een aanrijdende tram belandde en stierf. Het OM stelt dat de jongen zich ervan bewust was dat het voertuig naderde op het moment dat hij de man duwde.

Justitie pleit voor een verlenging van het voorarrest van de verdachte. De rechter zal daar vrijdagmiddag een besluit over nemen. De 15-jarige verdachte zou samen met de andere twee jongens zijn weggelopen van het incident, waarna de politie een zoekactie op poten zette en burgers opriep uit te kijken naar hen. In de nacht van maandag op dinsdag deed een in grootschalige opsporing gespecialiseerd team onderzoek naar de zaak onder leiding van justitie. Uiteindelijk meldde een van de verdachten zich diezelfde nacht op het Haagse politiebureau; dinsdag volgden de andere twee.