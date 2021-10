Nog twee leden Coöperatie Laatste Wil opgepakt om hulp bij zelfdoding

De politie heeft begin deze week opnieuw twee leden van de Coöperatie Laatste Wil (CLW) opgepakt. De twee worden verdacht van het verlenen van hulp bij zelfdoding en het verstrekken van verboden middelen, meldt het Openbaar Ministerie donderdag. De arrestaties zijn onderdeel van een lopend strafonderzoek naar een aantal recente gevallen van zelfdoding.

De twee verdachten die zijn opgepakt zijn een 72-jarige vrouw uit Amersfoort en een 78-jarige man uit Den Bosch. De vrouw zou hebben gehandeld in een medicijn dat braakneigingen vermindert, een middel dat alleen door artsen en apothekers mag worden verstrekt. De man zou ook verboden middelen hebben afgenomen en is na zijn verhoor weer op vrije voeten, hij blijft nog wel verdachte in de zaak. Eerder werd in het onderzoek in juli een 28-jarige man uit Eindhoven opgepakt omdat hij vanaf november 2018 mogelijk aan honderden mensen een dodelijk poeder verkocht, waaraan volgens justitie zeker zes mensen zijn overleden.

Vervolgens werd eind september een 73-jarige man opgepakt, op verdenking van betrokkenheid bij het bieden van hulp bij zelfmoord en deelname aan een criminele organisatie. Het bleek nadien te gaan om CLW-voorzitter Jos van Wijk, die zich volgens zijn advocaat „pertinent niet” herkent in de verdenkingen en met zijn volledige naam genoemd wil worden omdat hij „geen crimineel” is. „Als je als naaste een klein beetje hulp biedt bij zelfdoding, word je achtervolgd als een crimineel”, zei Van Wijk eerder tegen NRC.

De Coörperatie Laatste Wil is in 2013 opgericht en telt ruim 26.000 leden. Het doel van de coöperatie is het verstrekken van een „humaan laatstewilmiddel” aan haar leden waarmee zij een „zelfgekozen levenseinde geheel in eigen regie kunnen uitvoeren”. De organisatie staat centraal in het strafonderzoek waarin justitie probeert te achterhalen aan wie middelen, zoals het potentieel dodelijke natriumazide, zijn verstrekt en in welke gevallen dit heeft geleid tot suïcides. Iemand die „opzettelijk een ander bij zelfdoding behulpzaam is of hem de middelen daartoe verschaft” riskeert een gevangenisstraf van drie jaar, staat in het Wetboek van Strafrecht.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0800-0113 of www.113.nl.