Nieuwe topman Randstad is snel, ambitieus en recht door zee

Uitzendconcern Randstad krijgt een nieuwe topman. Per maart 2022 geeft de huidige bestuursvoorzitter Jacques van den Broek het stokje door aan Sander van ’t Noordende, voormalig directeur bij advies- en technologiebedrijf Accenture. Dat heeft Randstad donderdag bekendgemaakt.

Van den Broek neemt na 33 jaar afscheid van Randstad, wereldwijd marktleider in de uitzendbranche. Hij begon daar in 1988, waarna hij zich opwerkte van filiaalmanager in Rotterdam tot hoofd marketing Europa. In 2004 begon hij als bestuurder, en sinds 2014 als voorzitter.

In een interview met NRC sprak Van den Broek eerder dit jaar vol lof over de Nederlandse coronasteun aan bedrijven, waar Randstad gebruik van maakte. „Ik vind dat de regering, zeker in vergelijking met 2009, uitstekend heeft gehandeld door met loonsubsidie NOW banen te behouden.”

Randstad ontving een voorschot van ruim 80 miljoen euro. Daardoor konden alle werknemers en flexwerkers tot eind mei 2020 hun volledige loon betaald krijgen.

Jongste bestuursvoorzitter

De nieuwe topman Van ’t Noordende werkte 32 jaar, van 1987 tot 2019, bij organisatieadviesbureau Accenture. Tot 2001 heette dat Andersen Consulting. Na drie jaar veranderde hij van baan en ging hij werken bij Het Financieele Dagblad als hoofd marketing. Al na een half jaar vertrok hij weer en keerde terug naar Andersen.

Daarna komt zijn carrière in een versnelling terecht. Na vijf jaar wordt hij partner van de Nederlandse maatschap. Hij houdt zich bij Andersen tijdens de marktliberalisering bezig met het adviseren van energiebedrijven. In 1999 wordt hij partner binnen de wereldwijde maatschap.

In 2001, als de naam van Andersen Consulting verandert in Accenture, wordt Van ’t Noordende met zijn 38 jaar de jongste bestuursvoorzitter van de Nederlandse tak. Hij kreeg de opdracht de tak van achthonderd mensen te verdubbelen in drie à vier jaar tijd teneinde de concurrentie van KPMG en IBM het hoofd te kunnen bieden. „Hij is ambitieus, snel, zeer gericht op resultaat en recht door zee”, zei oud-collega bij Accenture Fred Geerts destijds tegen NRC. „Het zou mij verbazen als Nederland zijn eindstation is.”

Het was inderdaad niet de laatste functie van Van ’t Noordende bij Accenture. Hij bekleedde verschillende directierollen, waarvan de meest recente die als directeur van de Products Operating Group.

Die functie legde hij in 2019 neer, nadat bekend was geworden dat niet hij maar Julie Sweet de nieuwe bestuursvoorzitter van Accenture zou worden. De functie van ceo zou de ultieme bekroning van zijn carrière zijn geweest, maar dat lag nu buiten bereik, zei hij destijds tegen Het FD. „Ik heb binnen Accenture alle rollen die ik wilde kunnen vervullen. (...) Ik ben 56, mijn volgende kans is over zes, zeven jaar. Dan ben ik 63.”

Eerder dit jaar trad hij bij Randstad al toe tot de raad van commissarissen.

‘Diversiteit is geen ideologie’

Van ‘t Noordeinde pleitte als een van de eerste Nederlandse topbestuurders voor diversiteitsbeleid binnen Accenture. Tegen het FD zei hij in 2014 dat diversiteit „geen kwestie van ideologie” is. „Ik heb het gevoel dat we met een diverse organisatie verder komen.”

Tegen Bloomberg vertelde hij dat hij in 1987, toen hij net bij Accenture was begonnen, openlijk uit de kast kwam op een bedrijfsfeest door zijn partner mee te nemen. Aan jonge lhbtq-mensen in de zakenwereld adviseerde hij: „Ga naar buiten en netwerk. Ga erop uit en help, wanneer je zelfvertrouwen groeit, de netwerken vooruit en help de lgbtq-agenda in je bedrijf vooruit.”

