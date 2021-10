Nederlandse veeboeren hebben geen vertrouwen meer in overheid

Nederlandse veeboeren voelen zich onbegrepen door de overheid. Zo’n 70 procent zegt geen vertrouwen meer te hebben in de politiek. Dat blijkt uit donderdag gepubliceerd onderzoek uitgevoerd door I&O Research, in opdracht van de Volkskrant. Een groot deel van de veeboeren zou niet meer op het CDA stemmen als er nu verkiezingen aankomen.

In het onderzoek van I&O stellen de boeren zich onbegrepen te voelen door Den Haag. Bijna negen op de tien veeboeren vindt dat de overheid „niets begrijpt van de positie van de veeteeltbedrijven”. De overheid zien zij als onbetrouwbaar, besluiteloos en onkundig. Nog maar 2 procent zegt „vrij veel vertrouwen” te hebben in de politiek.

Als er nu verkiezingen zijn, zou 68 procent van de ondervraagde veeboeren op de BoerBurgerBeweging (BBB) stemmen. Slechts 4 procent zou nog stemmen op het CDA, dat voorheen bekend stond als de populairste partij onder boeren. Tweede Kamerlid Derk Boswijk (CDA) zegt in de Volkskrant zich „boos en gefrustreerd” te voelen door uitkomst van de peiling. Hij is geschrokken door het gebrek aan vertrouwen in de politiek.

Voor het onderzoek zijn 981 veeboeren ondervraagd over hun zorgen over en wensen voor de toekomst van de landbouw. Daarnaast deden 2.054 burgers van 18 jaar of ouder mee. Daardoor bleek dat veeboeren en de rest van de Nederlanders anders kijken naar bepaalde onderwerpen. Van de boeren vindt 12 procent dat de veestapel moet inkrimpen, tegenover 50 procent van de burgers. Terwijl 67 procent van de burgers zich zorgen maakt om het stikstofprobleem, is dat bij de veeboeren 25 procent.