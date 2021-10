Mysterieus ‘A-team’ redt door lava ingesloten honden op La Palma

„Wees sterk La Palma, met de honden gaat het goed.” Dat was alles wat er te lezen viel op een achtergelaten spandoek op de plek waar tot voor kort een groepje honden in nood zat ingesloten tussen de lavastromen van de uitgebarsten vulkaan Cumbra Vieja op het Canarische eiland La Palma. Een groep onbekenden die zich het „A-team” noemt, claimt de dieren te hebben gered, meldt de Spaanse krant El País donderdag. Daardoor is een veelbesproken reddingsactie met drones waarvoor nota bene dagenlang was geoefend, plots niet meer nodig. Het is onduidelijk waar de honden nu zijn.

De benarde situatie van de viervoeters hield dierenliefhebbers binnen en buiten Spanje weken bezig. De lokale dierenorganisatie Leales sloeg begin oktober alarm toen bleek dat de dieren, die zaten ingesloten tussen twee lege watertanks, te voet onmogelijk te bereiken waren. Het inzetten van een helikopter werd als te gevaarlijk beschouwd, omdat de as en het hete vulkaangas de rotors zouden kunnen beschadigen. Leales schakelde daarom twee bedrijven in om de dieren per drone water en voedsel te bezorgen. Vervolgens werd een riskante reddingsoperatie op poten gezet waarbij het de bedoeling was om de honden een voor een op te pikken met drones van vijftig kilo, uitgerust met netten. De operatie kende de nodige tegenstanders, die bang waren voor een fatale afloop.

Nu blijken de beesten enkele dagen geleden reeds te zijn gered. Dronebedrijf Aerocámaras dat de reddingsactie zou uitvoeren, heeft op camerabeelden vervormingen in de as gezien die zouden duiden op menselijke sporen. De bevrijders, die anoniem wensen te blijven, hebben volgens El País een lokale nieuwszender telefonisch laten weten dat de honden in orde zijn. Daaraan voegden ze toe dat „niemand zijn leven zou riskeren voor de honden om ze vervolgens te mishandelen”. Overigens hebben de eigenaren van de dieren zich nog altijd niet gemeld.



De vulkaan Cumbra Vieja op La Palma barstte uit op zondagmiddag 19 september, waarna lavastromen zich binnen enkele uren verspreidden over het omringende gebied en uiteindelijk de Atlantische Oceaan bereikten. Door de dreigende situatie moesten zo’n zesduizend mensen hun huizen op het eiland verlaten. Honderden huizen en gebouwen raakten beschadigd of werden volledig verwoest. De Spaanse regering riep het Canarische eiland uit tot rampgebied en zegde ruim 200 miljoen euro toe voor de wederopbouw. Ondertussen is Cumbra Vieja nog altijd actief. Eind vorige week lieten de Spaanse autoriteiten weten dat er nog geen enkel teken is dat de lavastroom binnenkort stopt.

Lees ook: Op La Palma raakt de lavastroom nu de zee, waarom is dat zo gevaarlijk?