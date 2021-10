Mooie jurk

De première van balletvoorstelling Mata Hari gaat bijna beginnen. In de foyer van de Stopera sta ik de deftig geklede mensen te bewonderen. Eén dame valt mij in het bijzonder op, en ik stap even op haar af om te zeggen dat ik haar jurk zo mooi vind. Verrast bedankt ze mij.

Vlak voor aanvang van de voorstelling wordt de Alexandra Radiusprijs uitgereikt, een bijzondere dansonderscheiding. Ik zie een stralende verschijning het podium oplopen – en realiseer me dat ik danseres Floor Eimers heb aangesproken op haar kleding, in plaats van op haar zonet bekroonde danstalent.