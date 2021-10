‘Met ander overheidsbeleid zou voor veel mensen en bedrijven de gasprijs nu lager zijn geweest’

Nog maar een paar jaar geleden zouden we heel blij zijn geweest met de hoge gasprijs van nu. Als exporteur verdiende Nederland decennia miljarden euro’s extra als gas duur was. „Het is snel gegaan. Nu zitten we aan de verkeerde kant en moeten we ervoor betalen.”

Gasexpert René Peters van onderzoeksinstituut TNO voorspelde vier jaar geleden al dat Nederland voor zijn gasconsumptie snel afhankelijk zou worden van het buitenland. Van een traditionele exporteur zouden we importeur worden. Weinigen binnen de gasbranche namen zijn prognose serieus, maar de afbouw van de Groningse productie ging zo snel dat Nederland al in 2018 per saldo meer aardgas importeerde dan exporteerde.

„Wij spelen tegenwoordig een hele andere rol op de gasmarkt, maar de strategie van de Nederlandse overheid is helemaal niet veranderd. Met ander beleid zou voor veel mensen en bedrijven de gasprijs nu lager zijn geweest. Stel dat bij jou thuis de prijs voor drie jaar vastligt, dan heb je deze maanden geen centje pijn. Dat geldt ook voor een groot energiebedrijf.”

Een duidelijke link tussen de hoge gasprijs en klimaatverandering is er in de meeste landen niet

Als productieland heb je het gemakkelijk, zegt Peters. In tijden van schaarste zet je gewoon de kraan wat verder open. „Wij maakten ons nooit zorgen, ook niet over een hoge gasprijs. Daarvan belandde 70 tot 90 procent in de schatkist. Maar we zijn nu al drie jaar afhankelijk van het buitenland.”

In die tijd hadden we beter over leveringszekerheid moeten nadenken, vindt Peters. „Dus over de noodzaak van meer langetermijncontracten en strategische voorraden voor de winter. Met ander beleid was voor veel mensen en bedrijven de prijs lager uitgevallen.”

Staatssecretaris Yesilgöz (VVD, klimaat) zei vorige week nog in de Tweede Kamer dat het kabinet niet over de vrije energiemarkt gaat. Daar ligt alleen een rol voor marktpartijen.

„Daar heeft de staatssecretaris helemaal gelijk in, een land sluit ook geen contracten af. Maar het kabinet kan wel met wettelijke verplichtingen komen, bijvoorbeeld dat energiebedrijven langetermijncontracten met hun toeleveranciers moeten afsluiten. En laat zulke bedrijven dan maar ieder jaar aantonen dat zij met zekerheid tegen een bepaalde prijs kunnen leveren. Zie het als een soort stresstest, zoals die ook bij banken plaatsvindt. In het Verenigd Koninkrijk zijn ook al enkele energiebedrijven failliet gegaan.”

In hetzelfde Kamerdebat noemden met name de rechtse partijen het klimaatbeleid dé oorzaak van de hoge gasprijs. Is dat terecht?

„Het is niet fair om een een-op-eenlink te leggen met het beleid tegen klimaatverandering. De hoge gasprijs is veel meer het gevolg van het snelle economische herstel in de wereld.

Je ziet wel, dat is een terecht punt, dat veel landen hun CO 2 -reductie het snelst kunnen realiseren door over te stappen van kolen op gas. Dat is heel concreet zo in het Verenigd Koninkrijk, waar kolencentrales zijn gesloten en de uitstoot is verminderd.

In China zie je dezelfde ontwikkeling, maar daar is die veel meer het gevolg van de maatschappelijke druk om van smog af te komen in de steden. Hun relatie met Australië, een belangrijke exporteur van kolen naar China, is verslechterd, dus daar kopen ze minder in. Maar de reductie van de CO 2 -uitstoot is in China hoogstens een prettig neveneffect, geen hoofddoel. Hetzelfde zag je in de Verenigde Staten waar schaliegas steenkool uit de markt drukte. Door de hogere gasprijs is die trend weer gekeerd. Een duidelijke link met klimaatverandering is er in de meeste landen niet.”

Schaarste is dus de belangrijkste oorzaak achter de prijsstijgingen?

„Ja, maar er is natuurlijk geen tekort aan aardgas. Ieder jaar worden er meer nieuwe gasbronnen gevonden dan er in een jaar aan gas wordt gewonnen. Het probleem is dat er onvoldoende transportcapaciteit is. Tijdens de pandemie zijn investeringen in het transport van vloeibaar gas achtergebleven. Terwijl dat cruciaal is om de verschillende markten te bedienen.

En de invloed van Rusland is natuurlijk groot. Dat voldoet gewoon aan zijn leveringscontracten, maar het probleem is dat Europa steeds minder afspraken maakt voor de langere termijn. En dan zegt Rusland nu: koop het maar op de spotmarkt [waar tijdelijke tekorten en overschotten worden verhandeld]. Daarvoor wil Rusland best gas leveren, maar dan wel tegen de huidige marktprijs. Dat is zuur, want die is zesmaal zo hoog als eerst.”

Hebben we voor komende winter voldoende gas?

„Over de Nederlandse gasvoorziening voor huishoudens en kleinere bedrijven maak ik me niet veel zorgen: die is redelijk verzekerd. De bergingen met zogeheten laagcalorisch gas [met relatief veel stikstof, red.] zitten behoorlijk vol en in een extreem strenge winter kan Groningen ook nog wat extra gas leveren.

De industrie is veel afhankelijker van hoogcalorisch gas uit het buitenland. En sommige bedrijven komen nu in problemen door de hoge prijzen. Die hebben blijkbaar ook geen langetermijncontracten afgesloten voor gas of elektriciteit. Stroom is nu ook duurder, omdat die voor een groot deel met gas wordt opgewekt. Sommige bedrijven, zoals de NS, hebben vaste contracten met windparken – die hebben nergens geen last van.”

Zorgen hoge gasprijzen voor een versnelling van de energietransitie?

„Ja, die prijzen zetten bedrijven en huishoudens er zeker toe aan om naar alternatieven op zoek te gaan. Denk bij particulieren aan isolatie, warmtepompen of zonnepanelen. Maar niet iedereen kan dat soort aanpassingen doen – denk maar aan huurders, bijvoorbeeld.

Bij TNO worden we nu veel vaker gebeld of we kunnen meedenken over alternatieven voor fossiele energie. Bedrijven realiseren zich vaker dat ze eigenlijk niet meer zo afhankelijk willen zijn van de grillen van de markt. En je ziet dat bijvoorbeeld groen gas, dat gemaakt wordt van rioolslib en mest, nog amper duurder is dan aardgas.

Je hoort bedrijven nu wel zeggen dat gas zo duur is dat ze geen geld meer overhebben voor de energietransitie. Dat is wrang, en geldt ook voor veel huishoudens die nu pas over betere isolatie nadenken. Ze zeggen altijd dat je het dak moet repareren als de zon schijnt. Maar ja, zo gaat het niet in de praktijk. Niets menselijks is de gasconsument vreemd.”

