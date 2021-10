Mediaconcern dat publiceerde over corruptie verliest goedkeuring Chinese overheid

De Chinese autoriteiten hebben donderdag bepaald dat berichten van het prominente mediabedrijf Caixin niet langer mogen worden overgenomen door Chinese online media. De internetwaakhond schrapte Caixin van de lijst met goedgekeurde media. Het Chinese medialandschap staat onder grote druk door de autoritaire koers van president Xi Jinping die de vrije nieuwsgaring verder onder staatscontrole wil brengen.

Onder leiding van oprichter en uitgever Hu Shuli publiceerden Caixin-media verhalen over corruptieschandalen, maar ook over de coronacrisis, een onderwerp waar de Chinese overheid strenge censuur op toepast. Caixin is een mediaconcern met invloed in de Chinese zakelijke en politieke elite dat zich oorspronkelijk vooral toelegde op financieel-economisch nieuws.

Tegenover de Financial Times hebben bronnen rondom het bedrijf donderdag laten weten dat de invloed van de maatregel waarschijnlijk beperkt is, omdat de meeste journalistiek van Caixin alleen te vinden is achter een betaalmuur.

Nadat de coronacrisis in december 2019 uitbrak in de stad Wuhan publiceerde het medium onthullende verhalen die afweken van de geruststellende boodschap van de Chinese staatsmedia. Het bekendste verhaal van Caixin uit die periode ging over de arts Li Wenliang, die als een van de eersten melding maakte van een nieuwe ziekte die leek op SARS. „Een gezonde maatschappij heeft meer dan één stem nodig”, zei Li Wenliang tegen Caixin, kort voordat hij zelf aan Covid-19 zou overlijden.

Lees ook: Een portret van mediabedrijf Caixin door China-correspondent Garrie van Pinxteren