KNVB en voetbalclubs nemen maatregelen tegen wangedrag

De KNVB en voetbalclubs hebben donderdag extra maatregelen aangekondigd om wangedrag in en om voetbalstadions tegen te gaan. Zo worden supporters die een uitwedstrijd bezoeken tot in elk geval het eind van dit seizoen geregistreerd en gaat een stadionverbod dat lokaal wordt afgegeven gelden voor alle stadions in Nederland. Daarnaast kunnen clubs besluiten de verkoop van drank en eten in delen van het stadion te staken als supporters bekers met bier of andere voorwerpen op het veld gooien.

Afgelopen maandag kondigde de KNVB aan met de clubs en een vertegenwoordiging van supporters in gesprek te gaan over wangedrag van supporters tijdens en na wedstrijden. Na tien speelrondes in de Eredivisie concludeerde de bond dat er bij te veel wedstrijden problemen ontstonden. Zo was het afgelopen weekend raak bij de Gelderse derby tussen NEC en Vitesse, waarbij lege bierglazen op het veld werden gegooid en honderden NEC-fans buiten het stadion de politie en journalisten van Omroep Gelderland belaagden.

Volgens een woordvoerder van de KNVB kiest de bond met de nieuwe maatregelen voor een „dadergerichte” aanpak. Mochten het geweld en wangedrag blijven voortduren, dan sluit de KNVB „maatregelen die ook onschuldigen duperen” niet uit. Daarbij denken de KNVB en de clubs aan het verbieden van uitsupporters bij de clubs die zich misdragen, hogere straffen en het sneller stilleggen of geheel staken van wedstrijden.