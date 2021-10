‘In Armenië had ik alles. Nooit heb ik gedacht: ik ga ergens anders heen’

Wie is

Anna Ashrafyan (46) kwam naar Nederland omdat Armenië niet veilig meer was. Ze had internationaal recht gestudeerd. Nu staat ze dagelijks om vijf uur op om Armeens brood te bakken in Zwolle.

‘Rond mijn vijftiende viel de Sovjet-Unie uit elkaar. Armenië werd onafhankelijk, er brak oorlog uit met Azerbajdzjan. Wij woonden in Jerevan in een hoge flat. Elke dag hadden we maar twee uur elektriciteit. Ik deed huiswerk bij olielampen en kaarsen. Als je geen stroom had, had je ook geen water want de pomp deed het niet. Met emmers moesten we beneden water halen.

„Het was een moeilijke periode maar ik heb dat niet zo ervaren. Ik ging gewoon naar school en was thuis samen met mijn ouders en drie zussen. Er was een voedseltekort, maar mijn vader kon als supermarktdirecteur aan bloem, suiker, macaroni komen. ’s Avonds deden we vaak spelletjes. In de zomer gingen we naar het dorp van mijn opa en oma. Bergbeklimmen, met zijn allen naar de rivier… Ik heb zoveel warme herinneringen. Nooit heb ik gedacht: ik ga ergens anders heen. Ik voelde me fijn, ik had alles. Ook het hoger onderwijs was goed in die tijd. Ik heb internationaal recht gestudeerd en een tijdje bij een deurwaarder gewerkt.

„We waren zes maanden getrouwd toen mijn man zei: we kunnen beter een paar jaar weggaan. In Armenië was veel corruptie, als ondernemer lieten ze hem niet met rust. Ik was zwanger en wilde niet weg. Maar we konden niet anders. In 2001 hebben we Kerst gevierd, dat is voor ons op 5 en 6 januari, daarna zijn we gevlucht. Ik dacht: we werken een tijdje in Europa en dan gaan we weer terug. We hadden geen idee dat we asiel moesten vragen. Het was heel lang heel onzeker of we in Nederland konden blijven. Soms zeiden we tegen elkaar: we gaan terug. Elke keer zei mijn vader: niet doen, het is nog steeds onveilig. Uiteindelijk kregen we een verblijfsvergunning onder het generaal pardon.

Mijn dochters helpen in de zaak, anders zou ik het niet redden

‘Ik heb een opleiding gedaan voor kinderleidster en drie jaar in een kinderdagverblijf gewerkt. Mijn man heeft een klusbedrijf. Rond 2012 kreeg hij nauwelijks opdrachten meer door de economische crisis. Ik dacht: wat kan ik doen om hem te helpen? Hij zei: misschien kunnen we jouw brood gaan verkopen.

„Toen mijn moeder dat hoorde zei ze: hè, jij had toch nooit interesse in koken en bakken? Dat klopt, het enige wat ik thuis weleens deed was een taart versieren. Maar in het asielzoekerscentrum misten wij het Armeense eten. Er waren vrouwen die lavash maakten, ons dunne platbrood. Ik vroeg hun mij te leren hoe je het deeg maakt en ging het zelf proberen. Ik bakte brood voor verjaardagen, of voor bij de khash, dat is soep met veel proteïnen. Mensen vonden mijn brood erg lekker.

„We besloten zaterdags in Zwolle op de markt te gaan staan. Dat doen we nu al meer dan zes jaar. Mijn man maakt vlees op de houtskoolbarbecue, met het brood maken wij een wrap. Na een tijdje zijn we een catering begonnen. Ik gebruikte de recepten van mijn oma. We hielden wijnproeverijen, het begon steeds beter te lopen.

„Toen kwam corona. Door corona wist je niet wat er ging gebeuren. Maar, dachten wij: brood kun je altijd verkopen. We zagen een groot leegstaand pand en zijn daar dit jaar onze Armeense bakkerij begonnen.

‘De tijd gaat zo snel. Al twintig jaar zijn we hier. Mijn drie dochters zijn hier geboren. Ze spreken Armeens, maar Nederlands is hun eerste taal. De jongste zit nog op de basisschool. De oudste doet hbo rechten, de tweede mbo pedagogisch medewerker. Ze helpen gelukkig veel in de zaak anders zou ik het niet redden. Ik werk zo hard. Van vijf uur ’s ochtends tot zeven uur ’s avonds. Het is zwaar, maar zo proberen we samen iets op te bouwen. We verkopen ook Armeense gerechten en sauzen, honing, wijnen. Mijn man is echt een patriot. Hij zegt: door onze producten maken wij Armenië hier bekend. Dat is goed voor het land.

„Als ik moe ben, heb ik soms heimwee. Ik denk: wat doe ik hier, ik heb hier niemand. We hebben veel contact met mijn ouders en mijn zussen. Ze leven met ons mee, de warmte van vroeger is er nog steeds. Na mijn werk probeer ik altijd mijn moeder te bellen. Als ze één dag niets hoort zegt ze al: Anna, wat is er aan de hand? Niets mama, zeg ik, ik ben alleen zo druk.

„Sommige vluchtelingen zeggen: ik hoef niet terug, Nederland voelt nu als mijn vaderland. Voor mij is dat anders. Al ben ik al twintig jaar hier, mijn wortels liggen daar. Mijn moeder zegt: je dochters zijn in Nederland geboren, ze studeren er, zullen er misschien trouwen, hoe kun je nog terug? Maar ik heb dat in mijn hoofd: we gaan terug. Misschien blijven mijn dochters hier. We zien wel. Ze kunnen er ook voor kiezen om te gaan werken in het land van hun ouders. Goed opgeleide mensen zijn hard nodig om Armenië te ontwikkelen.

„Deze zomer zijn we in Armenië geweest. We hebben er onze dochters gedoopt. Het was een droom om hen daar te dopen. Dat is echt iets wat je wilt vieren met je familie.”

