Hooligans vallen leiding Duitse voetbalclub aan in Rotterdam

Hooligans hebben woensdagavond in een Rotterdamse bar supporters en de leiding van de Duitse voetbalclub Union Berlin aangevallen met stoelen en andere voorwerpen. Union Berlin zegt dat de aanvallers doelbewust op zoek waren naar de clubleiding, meldt persbureau ANP. Eén slachtoffer raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de kroeg De Huismeester waar het incident plaatsvond, waren de hooligans supporters van Feyenoord.

Zo’n twintig mensen hebben het Duitse voetbalgezelschap belaagd. De aanvallers sloegen na het incident op de vlucht, de politie heeft één verdachte aangehouden. Feyenoord speelt donderdagavond in De Kuip tegen Union Berlin in de Conference League.

Volgens de woordvoerder van de Duitse club is niemand ernstig gewond geraakt. Onder anderen voorzitter Dirk Zingler en algemeen directeur Oskar Kosche waren in de kroeg aanwezig, om met de rest van de groep iets te eten en drinken. Feyenoord heeft inmiddels op het incident gereageerd en zegt afstand te nemen van „de mensen die zich tot deze laffe daad hebben verlaagd”. De Rotterdamse club noemt het een verwerpelijke gebeurtenis.

Wangedrag

De tuchtcommissie van de UEFA heeft Feyenoord dinsdag voor de vierde keer dit seizoen beboet vanwege het gedrag van supporters. Bij een wedstrijd in de Conference League tegen Slavia Praag blokkeerden fans de trappen in het stadion en staken ze vuurwerk af. De Rotterdammers moeten daardoor 50.000 euro betalen. De rekening voor dit seizoen is nu opgelopen tot 124.125 euro.

Afgelopen weekend was het zeer onrustig rondom de Gelderse derby tussen NEC en Vitesse. De KNVB sprak zich maandag uit tegen het geweld en ander wangedrag tijdens en na voetbalwedstrijden. De voetbalbond merkte op dat er soms al dagen van tevoren een vijandige sfeer ontstaat „waarin sommigen zichzelf lijken te verliezen”. De KNVB gaat met voetbalclubs om tafel om te bespreken hoe zij ongeregeldheden kunnen voorkomen.



Een filmpje op Facebook van de Rotterdamse kroeg De Huismeester: