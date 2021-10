100 euro ‘inflatiebetaling’ voor kleinverdieners in Frankrijk

Fransen die maandelijks minder dan 2.000 euro netto verdienen, kunnen een betaling van 100 euro van de overheid verwachten als tegemoetkoming voor de stijgende energieprijzen. Premier Jean Castex heeft dat donderdagavond aangekondigd. In een uitzending op de zender TF1 legde hij uit dat zo’n 38 miljoen mensen in aanmerking komen voor de eenmalige „inflatie-betaling”.

Huishoudens zullen in de wintermaanden een hogere energierekening krijgen, door de wereldwijd stijgende energieprijzen. Ook de prijs van benzine stijgt. Volgens Castex gaat het om een tijdelijke stijging, „maar we kunnen het economisch herstel niet daardoor laten belemmeren”. Hij had in september al beloofd dat gasprijzen voor huishoudens waarschijnlijk niet meer zouden stijgen tot het voorjaar, maar moest daar in het televisie-interview op terugkomen. Donderdag stelde hij dat het geldende plafond op de prijs is verlengd tot eind 2022.

Automatisch geregeld

De uitbetaling is volgens de premier automatisch geregeld, en zou in december op de loonstroken van werknemers in de privésector worden opgeteld. Ambtenaren ontvangen het geld waarschijnlijk in januari, en ook gepensioneerden komen in aanmerking voor de premie. Castex verduidelijkte dat elk individu in aanmerking komt, en dat dus niet per huishouden wordt gerekend.

De regering van president Emannuel Macron staat onder druk vanwege voorgenomen hervormingen in het sociale beleid. De stijgende energieprijzen voeden de onvrede. Eerder deze maand werd in meerdere steden gedemonstreerd tegen de gehanteerde belastingen aan de pomp, die kunnen oplopen tot 60 procent van wat chauffeurs moeten betalen - hetzelfde euvel leidde enkele jaren geleden tot de opkomst van de protestbeweging van de „gele hesjes”. Volgens minister van Financiën Bruno Le Maire zou het verlagen van de belastingen op energie en benzine nu een te kostbare stap zijn voor de overheidsfinanciën.