Hoe stabiel is zo’n ‘stablecoin’ eigenlijk?

Een gouden vondst is het, de stablecoin: een cryptomuntsoort met alle bijbehorende voordelen van veiligheid, privacy en verhandelbaarheid. Maar dan wél volledig gedekt door ‘echt’ geld. Dus tegenover elke cryptomunt die in omloop komt, staat (meestal) een dollar in de reserves. Facebook – zolang dat bedrijf nog zo heet – lanceerde dinsdag het idee voor een digitale portemonnee, ‘Novi’, waarmee klanten met een stablecoin kunnen betalen. Voor straks in het ‘metaversum’, de virtuele wereld die de techgigant aan het bouwen is.

Eerder kwam Facebook met de eigen stablecoin libra, die eerst werd omgedoopt in diem en vervolgens zijdelings werd afgevoerd. Nu neemt het techbedrijf toch maar een bestaande stablecoin, de paxos dollar, als betaalmiddel. Stablecoins krijgen zo behoorlijk de wind in de rug. Maar zijn ze wel zo betrouwbaar als wordt beweerd?

Er zijn twee aardige historische voorbeelden van stablecoins – onder veel meer, trouwens. De eerste is de Amsterdamsche Wisselbank (de Bank of Amsterdam, in de internationale literatuur) , die in 1609 werd opgericht, kort na de Verenigde Oostindische Compagnie. De Wisselbank inde gouden en zilveren munten, en gaf wissels uit, waarmee veel makkelijker kon worden betaald. De waarde van die wissels werd altijd een op een gedekt door de munten in de reserves van de bank. Een wissel was dus, aanvankelijk, een vroege vorm van een stablecoin: volledig gedekt door ‘echt geld’, maar veel handiger in het (internationale) betalingsverkeer.

Maar zoals dat gaat: gaandeweg werden toch ook leningen verstrekt, oversteeg het balanstotaal de beloofde keiharde reserves, en werden wissels alsnog een vorm van ‘fiduciair geld’ – waarvan de waarde was gebaseerd op het vertrouwen in de uitgever. De economische crises aan het eind van de achttiende eeuw werden de Wisselbank fataal, en in 1820 sloot zij formeel haar deuren. De Nederlandsche Bank, een verre opvolger van de Wisselbank, publiceerde er vorig jaar nog een lezenswaardig onderzoek over.

Het tweede voorbeeld is de ‘currency board’ van Argentinië. In zo’n stelsel werden peso’s in omloop gebracht die één op één gedekt waren door Amerikaanse dollarreserves bij de centrale bank. Dat gaf het voordeel van een stabiele munt, met lage inflatie en rente, en toch de illusie van een eigen munt – maar bitter weinig flexibiliteit. Gaandeweg werd, niet erg verrassend, de politieke verleiding te groot om toch iets meer peso’s in omloop te brengen dan er dollars in reserve waren. En nóg iets meer. Argentijnen begonnen, argwanend, liever dollars dan peso’s op te nemen en het systeem crashte in 2001. Nog lang daarna waren sigaretten het enige betaalmiddel.

De bekendste stablecoin van dit moment is tether: volledig gedekt door dollars, maar dan met alle verdere voordelen van crypto. Bloomberg vestigde twee weken geleden de aandacht op het feit dat er nu 69 miljard tether in omloop zijn, waarvan er alleen al 48 miljard dit jaar zijn uitgegeven. Maar waar zijn de 69 miljard dollars die er tegenover moeten staan? Cash, kennelijk, of kortlopende verhandelbare bedrijfsleningen in dollars in de Verenigde Staten of China. Bloomberg kwam er niet echt achter. Intussen kreeg de Financial Times dinsdag bevestigd dat het cryptoleenbedrijf Celsius Network een lening bij tether heeft afgesloten met bitcoin als onderpand. Bitcoin? In de reserves van tether? Géén harde dollars dus?

Maar goed. De koers van tether (USDT) was woensdag keurig 1,001 Amerikaanse dollar (USD). De cryptowereld gelooft erin. Maar die gelooft sowieso best veel, onder het motto: ik word rijk, dus ik heb gelijk. En kom daar, zo lang het goed gaat, maar eens tussen.

Maarten Schinkel schrijft over economie en financiële markten.

