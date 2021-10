Had ik moeten zeggen ‘kom, wij gaan hier weg’?

Mijn vrouw en ik zaten naast elkaar achter een tafeltje, met uitzicht op de ingang. Wij hadden onze bestelling gedaan en nog steeds had niemand naar ons vaccinatiebewijs gevraagd. Het voelde raar. Nieuwe gasten druppelden het eetcafé binnen. Mobiels bleven op zak, de klanten wierpen zich over een barkruk of bezetten een van de laatste, nog vacante tafeltjes. De stemming was vrolijk. Noem het de vrijdagavondstemming: luide klanken, gelach, naar elkaar over buigen om een goede bak te vertellen. Veel beweging, inschikken voor nieuwkomers.

En wij maar kijken.

Aan het eten lag het niet. Mijn veggieburger smaakte zo voortreffelijk dat ik na het afrekenen in de keuken om het recept ben gaan vragen. Maar, dacht ik terwijl de kok zijn verhaal over kikkererwten en geroosterde paprika’s uit een potje afstak: is deze vriendelijke baas zelf wel gevaccineerd? Heeft überhaupt iemand die mij bediend heeft zich tegen Covid-19 gewapend?

Misschien was ik, in dit zeer Amsterdamse eetcafé in de binnenstad, wel in een wappiekroeg beland. Was mijn veggieburger een wappieburger.

De vraag is wat ik de volgende keer doe als ik mijn corona-appje niet hoef te activeren

Na thuiskomst meldde Het Parool dat mijn ervaring niet uitzonderlijk was. Uit een steekproef onder honderdtwintig cafés en restaurants in Amsterdam was gebleken dat in 63 procent van de gevallen de coronacheck achterwege was gebleven. „Onacceptabel”, vond de burgemeester. Lijkt mij ook.

Ik dacht terug aan het eetcafé. Misschien was ik te slap geweest. Had ik, toen de ober onze verlangens kwam opnemen, moeten vragen of het hier soms de gewoonte was om niemand te checken. Als de ober had gewezen op de drukte en tijdgebrek, of zoiets, had ik moeten protesteren. Desnoods had ik ‘kom, wij gaan hier weg’ tegen mijn vrouw moeten zeggen en de zaak demonstratief moeten verlaten.

Ik bedoel: als de vaccinatieweigeraars wekelijks demonstreren tegen het coronabeleid, dan is er niks op tegen als de verstandige mensen demonstratief eisen dat het coronabeleid wordt nageleefd – toch?

Maar niemand doet dat, natuurlijk. Zo zijn wij niet. Mijn vrouw en ik bleven ons braaf achter ons tafeltje verbazen over de luidruchtige ontkenning van de pandemie. Mogelijk zaten er vaccinatieweigeraars vlak naast ons hun aerosooltjes anderhalf uur lang uit te wasemen, wie zal het zeggen.

Ruim vier op de vijf volwassenen Nederlanders heeft zich laten prikken – en ik kom niet graag in ruimten waar de ‘anderen’ welkom zijn.

De anderen zijn niet welkom in het eetcafé, liet ik mij er daags na mijn bezoek vertellen. Het volledig gevaccineerde personeel was de bewuste vrijdagavond laks geweest. De chef gaat zijn mensen onder handen nemen: ze moeten elke bezoeker checken. Ik ga er voorlopig toch maar niet heen.

De vraag is wat ik de volgende keer doe als ik mijn corona-appje niet hoef te activeren. Neem ik evengoed plaats, of been ik met een verontwaardigd ‘aju!’ de kroeg weer uit? Ik vrees het eerste.

Maar dan nog: ‘lakse’ gelegenheden na zulke ervaringen mijden is tenminste íéts. Als velen dat doen, worden de uitbaters misschien vanzelf strenger.

Auke Kok is schrijver en journalist.