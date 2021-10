‘Gruberová zong zoals zij wilde (en anderen zoals zij kunnen)’

De virtuoze en hoge noten van een coloratuursopraan leken altijd moeiteloos en zonder enige spanning te vloeien bij de Slowaakse operadiva Edita Gruberová. Ze overleed afgelopen maandag op 74-jarige leeftijd in haar woonplaats Zürich aan hoofdletsel na een ongeval, aldus The Washington Post.

Hoofd casting Peter Katona van het Londense operahuis Covent Garden prees in een interview eens haar ongeëvenaarde stembeheersing. „Zij kan een aria zingen zoals ze dat wil en anderen alleen zoals ze dat kunnen, die stuiten op hun beperkingen. Gruberová’s bijna bovenmenselijke techniek had geen grenzen.”

Gruberová werd geboren in de toenmalige communistische dictatuur Tsjecho-Slowakije als dochter van een arbeider en een wasvrouw. Haar stem werd jong ontdekt door een onderwijzer, die de kleine Gruberová op het hart drukte haar muzikale talent niet te verspillen. Na het conservatorium debuteerde ze begin twintig in de Slowaakse theaters. Haar zangpedagoge wist eind jaren zestig heimelijke een auditie te regelen in de Weense Staatsoper, op slechts tachtig kilometer van Bratislava, maar in de Koude Oorlog lag Wenen achter het IJzeren Gordijn.

Gruberová wist een plek te veroveren in het zangensemble van dit beroemde theater, maar moest zes jaar - en vele bijrollen - wachten op haar doorbraak. Die kwam als Zerbinetta in de Richard Strauss-opera Ariadne auf Naxos. Twee jaar lang had ze uit zichzelf deze rol van binnen en buiten geleerd. „Tot op het punt dat ik er bijna elke nacht van droomde”, zei ze in het interviewboek Diva (1991) van Helena Matheopoulos. „Toen ik de eerste keer door de partituur bladerde, kon ik mijn ogen niet geloven. Die rol leek niet moeilijk, maar onmogelijk. Ik kon me niet voorstellen dat iemand die miljoenen stratosferische noten kon zingen.”

Maar Gruberová bleek het te kunnen. Ze overtuigde dirigent Karl Böhm, die tijdens repetities verzuchtte: „Als Strauss zelf dit toch had kunnen horen.” Ze hoefde vanaf dat moment, in 1976, niet meer om te kijken. Alle operahuizen stonden voor in de rij voor de coloratuursopraan die zoveel plezier en warmte uitstraalde.

Gruberová liet zich niet dwingen tot rollen die voor haar ‘kleine’ stem onnatuurlijk aanvoelden. Ze wilde niet opboksen tegen al te groot orkestraal ‘geweld’. Door die filosofie bleef ze het zingen tot vorig jaar.