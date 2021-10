Grootste prijsstijging woningen sinds 2000, opnieuw minder transacties

De markt voor bestaande koopwoningen maakte in september de grootste prijsstijging sinds juli 2000 door. Dat blijkt uit vrijdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. De verkoopprijzen lagen 18,5 procent hoger dan een jaar eerder.

Lees ook: Woningen kosten 419.000 euro gemiddeld, maar zijn nauwelijks meer te vinden

Vergeleken met het dieptepunt in juni 2013, toen Nederland net uit de financiële crisis kwam, waren de prijzen in september bijna 81 procent hoger. De afgelopen acht jaar zijn de prijzen nagenoeg elke maand gestegen en zwakte de stijging enkel in 2019 wat af. In 2021 is de groei, ingegeven door het landelijke woningtekort, versneld. Eerder deze maand maakte makelaarsvereniging NVM bekend dat voor de gemiddelde woning 419.000 euro wordt betaald.

Waar de woningprijzen blijven stijgen, daar neemt het aantal transacties van bestaande koopwoningen voor het tweede kwartaal op rij af. In september vonden volgens het Kadaster 17.575 woningoverdrachten plaats, bijna 15 procent minder dan een jaar eerder. Wel zijn in de eerste negen maanden van 2021 nog altijd bijna 3 procent meer woningen verkocht dan vorig jaar in dezelfde periode. In totaal wisselden dit jaar 173.289 woningen van eigenaar.