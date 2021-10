FlixMobility koopt Greyhound en moet hard aan de slag met het iconische merk

De beroemdste bussen uit Hollywood komen in Duitse handen. FlixMobility, dat de FlixBus voor de lange afstand laat rijden in Nederland en elders in Europa, en treinen in onder meer Duitsland en Zweden, koopt de Amerikaanse busmaatschappij Greyhound Bus Lines.

De zilvergrijze, en later blauwgrijze bussen van Greyhound zijn wereldberoemd dankzij tal van speelfilms: van de laatste scène in Shawshank Redemption tot Midnight Cowboy, Batman: The Dark Knight Rises en Tomorrowland. Greyhound bestaat sinds 1914.

De eerste bussen brachten mijnwerkers van een stadje in Minnesota naar de lokale ijzerertsmijn. Het bedrijf rijdt op 1.750 bestemmingen in de VS, Canada en Mexico.

Onveilige busstations

FlixMobility betaalt 172 miljoen dollar (omgerekend zo’n 148 miljoen euro) aan het Britse transportbedrijf FirstGroup, dat Greyhound sinds 2007 in bezit had. Dat wilde al sinds 2019 af van de Amerikaanse bussen en gaat zijn modus operandi nu beperken tot het Verenigd Koninkrijk.

Greyhound heeft weliswaar een iconische naam, maar het bedrijf uit Dallas, Texas, heeft het al jaren moeilijk. In 1983 had het nog 3.800 bussen in de VS, en een aandeel van 60 procent op de markt voor intercity-bussen. Sinds halverwege de jaren tachtig ondervindt Greyhound veel concurrentie van andere busbedrijven en goedkope luchtvaartmaatschappijen.

Wie het kon betalen, kocht bovendien liever een eigen auto dan een buskaartje. Het maakte van de Greyhound-bus steeds meer een vervoermiddel voor de Amerikaanse onderklasse. Het bedrijf ging een aantal keren failliet, werd herhaaldelijk overgenomen en kwam dus in 2007 in Britse handen.

FirstGroup kocht het bedrijf vooral omdat het destijds ook schoolbussen liet rijden en andere lucratieve busdiensten. De Britten probeerden het verslechterde imago van Greyhound – veel vertragingen, te weinig chauffeurs, onveilige busstations – te verbeteren, maar slaagden daar niet in. Door de coronacrisis kelderden vervolgens de financiële resultaten. Greyhound leed in het gebroken boekjaar 2020/2021 meer dan 12 miljoen dollar verlies op een omzet van 423 miljoen.

Atypische overname

En nu wil FlixMobility proberen Greyhound nieuw leven in te blazen. Voor het Duitse bedrijf – dat in ‘coronajaar’ 2020 de helft minder passagiers vervoerde in Europa, namelijk dertig miljoen – is de Amerikaanse overname atypisch. FlixMobility beschouwt zichzelf meer als een techstartup in de transportsector dan een pur sang vervoersbedrijf.

Waar FlixBus en FlixTrain in Europa van alles doen (technologie, routeplanning, marketing) behalve het daadwerkelijk rijden van de bus, krijgt FlixMobility met Greyhound nu 1.300 bussen in bezit en 2.400 medewerkers die onder contract staan. In Europa koopt het bedrijf diensten in bij externe vervoerders.

Voor FlixMobility is de overname van Greyhound vooral een nieuwe stap in zijn internationale expansie. Het Duitse bedrijf, in 2012 opgericht door drie jonge ondernemers in München, was al actief in (het zuidwesten van) de VS. Volgens het bedrijf is het nog te vroeg om iets te zeggen over bijvoorbeeld het samenvoegen van buslijnen in de VS.

In juni meldde Flix dat het wil uitbreiden – zowel op nieuwe als bestaande markten. Het Duitse bedrijf had destijds voor 650 miljoen dollar opgehaald bij investeerders, waaronder Permira en Blackrock. Door die investering werd het bedrijf meer dan 3 miljard dollar waard. Een volgende stap zou een beursgang zijn, maar die is uitgesteld tot tenminste 2022.

Treinen in Nederland

Afgelopen jaar breidde FlixMobility uit in vervoer per trein in Duitsland – na het faillissement van een lokaal treinbedrijf. FlixTrain bedient nu veertig intercity-bestemmingen in Duitsland, waaronder thuishaven München. In Zweden rijden sinds april ook Flix-treinen rond en in juli kondigde FlixMobility aan dat het eind dit jaar ook actief wil worden in Brazilië.

Dat land gaat het openbaar vervoer liberaliseren. Volgens Flix maakt 60 procent van de Brazilianen gebruik van lange-afstandsbussen.

In Nederland is FlixBus sinds 2019 actief: het nam busvervoerder Eurolines over van het Franse concern TransDev. Treinen rijdt Flix nog niet in Nederland, maar dat kan veranderen.

Eerder deze week werd bekend dat FlixBus zich heeft gevoegd bij de rechtszaak die de belangenorganisatie van vervoerders Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN) heeft lopen tegen de Nederlandse Staat. FMN, Flixbus/FlixTrain en de Europese belangenclub Allrail vinden dat de Staat de belangrijkste intercityverbindingen in Nederland (het ‘hoofdrailnet’) niet had mogen gunnen aan NS. Dat Flix zich nu bij de andere partijen voegt, kan erop duiden dat het bedrijf ook treinen wil gaan exploiteren in Nederland.