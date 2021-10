Gewonden en schade door windhoos in Barendrecht

In een woonwijk in Barendrecht heeft een windhoos in de nacht van woensdag op donderdag flinke schade veroorzaakt. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond laat weten dat vier mensen gewond zijn geraakt. Eén persoon werd met verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. Ook op andere plekken in het land richtte de harde wind schade aan. Het treinverkeer ondervond hinder van onder meer bomen op het spoor op de trajecten Breda-Tilburg en Utrecht Centraal-Amersfoort.

De brandweer trof schade door onder meer losgevlogen dakpannen en afgewaaide takken aan, maar constateerde donderdagochtend geen acuut gevaar. Op beelden in lokale media zijn vernielde tuinhuisjes, weggewaaide trampolines en bomen die op auto’s terecht zijn gekomen te zien.

Het KNMI gaf voor het hele land code geel af vanwege de windstoten, die naar verwachting een groot deel van de dag aanhouden. In de ochtend waait het vooral in het zuiden van het land hard, later op de dag in het hele land.